Ducati Diavel per Bentley: esclusiva, ancora più esclusiva

Un altro modello speciale della Ducati Diavel, limitato a 500 unità, questa volta in collaborazione con la casa automobilistica Bentley. Ancora più esclusivo: 50 esemplari della Ducati Diavel per Bentley Mulliner.

Il Ducati Diavel for Bentley è stato presentato al pubblico durante la settimana di Art Basel a Miami Beach, l'edizione d'oltreoceano della più prestigiosa fiera d'arte contemporanea d'Europa. "Il progetto, nato dalla collaborazione tra le due Case, unisce Ducati e Bentley con una visione di performance, artigianalità ed esclusività. Il risultato è una sintesi impressionante di tecnologia, stile e prestazioni che farà sognare gli appassionati", spiega l'ufficio stampa Ducati.

La base tecnica è il power cruiser Ducati Diavel V4. Il reparto design di Ducati ha integrato in questo modello di serie elementi di stile della Bentley Batur, un modello di piccola serie costruito a mano da Bentley. Il Diavel for Bentley viene prodotto in una serie limitata e numerata di 500 esemplari. Ancora più esclusivi sono gli ulteriori 50 esemplari del Ducati Diavel for Bentley Mulliner, riservati esclusivamente ai clienti Bentley.

I tratti caratteristici della Bentley Batur sono ripresi in diversi componenti della moto. I cerchi forgiati, progettati e realizzati appositamente per questa moto, ricordano quelli dell'auto e sono verniciati in Dark Titanium Satin, con alcune superfici lavorate non verniciate.

Le prese d'aria laterali riprendono il design della griglia bicolore del radiatore, uno degli elementi più caratteristici della Batur. Le uscite posteriori triangolari fanno riferimento agli elementi corrispondenti della vettura. Il parafango anteriore, la pannellatura e la vista superiore del serbatoio ricordano le nervature del cofano. Il rivestimento della sella del passeggero prende in prestito molti spunti stilistici dalla parte posteriore del veicolo. Per i viaggi con un passeggero, la copertura può essere sostituita dalla sella in dotazione.

Molte parti della carenatura sono realizzate in fibra di carbonio (parafanghi, coprifaro, coprimotore, scarico e radiatore, cofani del radiatore, pannelli laterali, sezione posteriore). La sofisticata verniciatura Scarab Green, ricca di sfumature metalliche, proviene dalla gamma Bentley Mulliner e si ritrova nelle parti di allestimento.

Con il suo motore W12 biturbo da 740 CV, la Batur è il veicolo di serie più potente di Bentley fino ad oggi. Verranno costruiti solo 18 esemplari. Inoltre, la Batur combina il più alto livello di maestria Bentley con un design della carrozzeria che intende trasmettere potenza ed eleganza senza ostentazione o eccessi. I 18 esemplari della Batur saranno costruiti singolarmente a mano da Mulliner, il più antico carrozziere del mondo, e dal reparto di personalizzazione interno di Bentley.

Oltre ai 500 esemplari del Diavel for Bentley, Ducati offrirà anche una serie di soli 50 esemplari, il Diavel for Bentley Mulliner, che sarà disponibile esclusivamente per i clienti Bentley. In collaborazione diretta con i designer del Centro Stile Ducati, i clienti potranno configurare il loro Diavel for Bentley Mulliner con colori diversi per la sella, le pinze del freno anteriore, le parti in carbonio e i cerchi. Per le parti della carenatura, possono scegliere lo stesso colore del veicolo o uno dei colori esclusivi selezionati dai designer dell'azienda di Crewe.

Come tutti i modelli Ducati da collezione, anche il Diavel for Bentley viene fornito con un certificato di autenticità e una copertina. Il nome del modello e il numero di produzione sono incisi su una targhetta incastonata nella copertura in carbonio della testa del cilindro sul lato destro della moto. Sia il display a colori TFT, dotato di serie di un dispositivo di navigazione turn-by-turn, sia la matrice a LED del faro posteriore presentano una speciale animazione all'accensione, rendendo il Diavel for Bentley inconfondibile. Ogni Diavel for Bentley viene consegnato in un'esclusiva scatola di legno personalizzata.

La collaborazione tra i due produttori ha portato anche alla creazione di una collezione di abbigliamento in edizione limitata riservata ai proprietari di Diavel for Bentley. I clienti possono personalizzare il proprio look con un casco jet e una giacca in pelle con protezioni (disponibili in versione uomo e donna), caratterizzati da una combinazione di colori che riprende quella della moto.

La Ducati Diavel for Bentley è disponibile a partire da 58.000 euro; un affare rispetto ai quasi due milioni di euro che bisogna sborsare per la Bentley Batur. Il Diavel V4 è indicato nel listino prezzi Ducati a 27.070 euro.

I pragmatici obietteranno che non vale la pena pagare più del doppio per la verniciatura, le parti in carbonio, i cerchi forgiati, l'impianto di scarico e la sella Alcantra. Gli addetti al marketing di Ducati si limiteranno a sorridere con un sorriso di sufficienza di fronte a un'obiezione del genere, ricordando che in passato i modelli speciali limitati sono sempre andati rapidamente esauriti. Non dovrebbe essere diverso con il Diavel per Bentley.