Ducati Diavel para a Bentley: Exclusiva, ainda mais exclusiva

A Ducati Diavel para a Bentley foi apresentada ao público durante a semana da Art Basel em Miami Beach - a edição ultramarina da mais prestigiada feira de arte contemporânea da Europa. "O projeto, nascido da colaboração entre os dois construtores, une a Ducati e a Bentley com uma visão de performance, artesanato e exclusividade. O resultado é uma síntese impressionante de tecnologia, estilo e desempenho que fará sonhar os entusiastas", explica o departamento de imprensa da Ducati.

A base técnica é a Ducati Diavel V4 power cruiser. O departamento de design da Ducati integrou elementos que definem o estilo da Bentley Batur - um modelo de pequena série construído à mão pela Bentley - neste modelo de série. A Diavel para a Bentley está a ser produzida numa série limitada e numerada de 500 exemplares. Ainda mais exclusivos são os 50 exemplares adicionais da Ducati Diavel for Bentley Mulliner, que estão reservados exclusivamente para os clientes da Bentley.

Os traços característicos da Bentley Batur são retomados em vários componentes da mota. As jantes forjadas, que foram especialmente concebidas e fabricadas para esta moto, fazem lembrar as jantes do automóvel e são pintadas em Dark Titanium Satin, com algumas superfícies maquinadas sem pintura.

As entradas de ar laterais fazem lembrar o desenho da grelha bicolor do radiador, um dos elementos mais característicos da Batur. As saídas de ar traseiras triangulares remetem para os elementos correspondentes do automóvel. O guarda-lamas dianteiro, o revestimento e a vista superior do depósito fazem lembrar as nervuras do capot. A cobertura do assento do passageiro tem muitas sugestões de estilo da traseira do veículo. Para viagens com um passageiro, a cobertura pode ser substituída pelo banco fornecido.

Muitas peças da carenagem são feitas em fibra de carbono (guarda-lamas, cobertura dos faróis, coberturas do motor, do escape e do radiador, carenagem do radiador, painéis laterais, secção traseira). A sofisticada pintura Verde Scarab, com a sua riqueza de tons metálicos, provém da gama Bentley Mulliner e pode ser encontrada nas peças de acabamento.

Com o seu motor W12 twin-turbo de 740 cv, o Batur é o veículo de produção mais potente da Bentley até à data. Apenas 18 unidades serão construídas. Para além disso, o Batur combina o mais alto nível de perícia artesanal da Bentley com um design de carroçaria que pretende transmitir potência e elegância sem ostentação ou excesso. Os 18 exemplares do Batur serão construídos individualmente à mão pela Mulliner, o mais antigo construtor de carroçarias do mundo, e pelo departamento de personalização interno da Bentley.

Para além das 500 unidades da Diavel para a Bentley, a Ducati também está a oferecer uma série de apenas 50 unidades, a Diavel para a Bentley Mulliner, que estará disponível exclusivamente para os clientes da Bentley. Em colaboração direta com os designers do Centro Stile Ducati, estes podem configurar a sua Diavel for Bentley Mulliner com cores diferentes para o banco, as pinças dos travões dianteiros, as peças em carbono e as jantes. Para as peças da carenagem, pode escolher a mesma cor do seu veículo ou uma das cores exclusivas seleccionadas pelos designers da empresa de Crewe.

Como todos os modelos de coleção da Ducati, a Diavel for Bentley é acompanhada de um certificado de autenticidade e de uma capa. O nome do modelo e o número de produção estão gravados numa placa colocada na cobertura de carbono da cabeça do cilindro, no lado direito da moto. Tanto o ecrã TFT a cores, equipado de série com um dispositivo de navegação curva a curva, como a matriz LED do farolim traseiro têm uma animação especial no arranque, tornando a Diavel for Bentley inconfundível. Cada Diavel for Bentley é entregue numa caixa de madeira exclusiva e personalizada.

A colaboração entre os dois fabricantes levou também à criação de uma coleção de vestuário de edição limitada reservada aos proprietários da Diavel for Bentley. Permite aos clientes personalizarem o seu visual com um capacete jet e um casaco de pele com protectores (disponível em versão para homem e mulher), com um esquema de cores que ecoa o da moto.

A Ducati Diavel para a Bentley está disponível a partir de 58.000 euros; uma pechincha em comparação com os quase dois milhões de euros que têm de ser pagos pela Bentley Batur. A Diavel V4 está listada na lista de preços da Ducati a 27.070 euros.

Os pragmáticos argumentarão que não vale a pena pagar mais do dobro pela pintura, peças de carbono, jantes forjadas, sistema de escape e selim Alcantra. O pessoal de marketing da Ducati apenas sorrirá timidamente perante tal objeção e mencionará que os modelos especiais limitados sempre se esgotaram rapidamente no passado. Não deverá ser diferente com a Diavel para a Bentley.