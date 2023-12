MV Agusta Superveloce Arsham : encore plus exclusive !

Arsham est connu pour ses sculptures que l'on pourrait qualifier d'archéologie fictionnelle. Il crée des objets contemporains comme s'ils provenaient d'une époque passée et avaient été déterrés de nos jours comme des fossiles. Les œuvres les plus connues, qui appartiennent au monde de la locomotion motorisée, sont une Porsche 911 et une De Lorean, sur lesquelles l'artiste a appliqué des dommages de corrosion à l'aide de son procédé spécial d'érosion.

Aujourd'hui, Archam a transformé six MV Agusta Superveloce en futures trouvailles archéologiques. Le service de presse de MV nous fait savoir à ce sujet : "Le concept d'Arsham rappelle étonnamment la véritable nature de la Superveloce elle-même : troublante et attrayante, avant-gardiste, incroyablement iconique et hautement technologique, mais avec des références claires aux grands classiques du motocyclisme, la Superveloce de MV Agusta était un choix absolument approprié pour ce projet".

Arsham a déjà réalisé d'autres de ses œuvres devenues célèbres en six exemplaires, raison pour laquelle il concevra également six exemplaires de la MV Agusta Superveloce Archam. "J'ai toujours été fasciné par le monde de l'automobile. L'ethos du design des voitures et des motos correspond toujours à une certaine époque, et elles marquent le temps par leur design. Le projet du Superveloce a été l'occasion d'explorer une "sculpture en mouvement", une moto fonctionnelle transformée en sculpture en ajoutant des érosions en cristal et en appliquant une couleur qui rappelle mes autres œuvres d'art et mon style. En collaboration avec MV Agusta, nous avons tout développé sur la moto, en surmontant les défis techniques, ce qui a donné lieu à une nouvelle interprétation de l'art moto", commente Arsham.

On ne peut pas nier une certaine actualité à ces œuvres d'art. Il est possible qu'avec la numérisation, l'électrification de la mobilité et une jeune génération étrangement adaptée, les voitures et les motos rapides soient autrefois des objets étranges d'une époque révolue.

Aucun prix n'est indiqué pour ces produits issus de la "collaboration la plus exclusive dans le monde de la moto", les mécanismes du marché de l'art sont à l'œuvre. Bien que la MV Agusta Superveloce transformée soit entièrement fonctionnelle et offre certainement un dynamisme rafraîchissant avec ses 147 chevaux, aucun des six acheteurs ne la conduira vraiment.