MV Agusta Superveloce Arsham: ancora più esclusiva!

Arsham è noto per le sue sculture, che potrebbero essere descritte come archeologia immaginaria. Disegna oggetti contemporanei come se appartenessero a un'epoca passata e fossero stati portati alla luce come fossili ai giorni nostri. Le sue opere più note, che appartengono al mondo dei trasporti motorizzati, sono una Porsche 911 e una De Lorean, a cui l'artista ha applicato danni da corrosione utilizzando il suo speciale processo di erosione.

Ora Archam ha trasformato sei MV Agusta Superveloce in futuri reperti archeologici. Secondo l'ufficio stampa di MV: "Il concetto di Arsham ricorda in modo impressionante la vera natura della Superveloce stessa: inquietantemente attraente, all'avanguardia, incredibilmente iconica e high-tech, ma con chiari riferimenti ai grandi classici del motociclismo, la Superveloce di MV Agusta è stata una scelta assolutamente appropriata per questo progetto."

Arsham ha già prodotto sei delle sue altre opere famose, ed è per questo che disegnerà anche sei MV Agusta Superveloce Archam. "Sono sempre stato affascinato dal mondo delle automobili. L'etica del design di auto e moto si adatta sempre a una certa epoca e segna il tempo attraverso il loro design. Il progetto Superveloce è stato un'opportunità per esplorare una "scultura in movimento", una moto funzionale trasformata in una scultura con l'aggiunta di erosioni di cristallo e l'applicazione di un colore che ricorda altre mie opere d'arte e il mio stile. Insieme a MV Agusta, abbiamo sviluppato tutto ciò che riguardava la moto, superando le sfide tecniche e dando vita a una nuova interpretazione dell'arte motociclistica", commenta Arsham.

A queste opere d'arte non si può negare una certa attualità. È possibile che con la digitalizzazione, l'elettrificazione della mobilità e una generazione di giovani stranamente adattata, le auto e le moto veloci siano un tempo strani oggetti di un'epoca passata.

Il prezzo di questi prodotti della "collaborazione più esclusiva del mondo motociclistico" non viene menzionato, poiché sono in gioco i meccanismi del mercato dell'arte. Sebbene la MV Agusta Superveloce ridisegnata sia perfettamente funzionante e offra certamente una dinamica rinfrescante con i suoi 147 CV, nessuno dei sei acquirenti la guiderà effettivamente.