MV Agusta Superveloce Arsham: Ainda mais exclusiva!

Arsham é conhecido pelas suas esculturas, que podem ser descritas como arqueologia ficcional. Desenha objectos contemporâneos como se fossem de uma época passada e tivessem sido descobertos como fósseis nos nossos dias. As suas obras mais conhecidas, que pertencem ao mundo dos transportes motorizados, são um Porsche 911 e um De Lorean, aos quais o artista aplicou danos de corrosão utilizando o seu processo especial de erosão.

Agora, Archam transformou seis MV Agusta Superveloce em futuros achados arqueológicos. De acordo com o departamento de imprensa da MV: "O conceito de Arsham faz lembrar a verdadeira natureza do próprio Superveloce: perturbadoramente atraente, vanguardista, incrivelmente icónico e de alta tecnologia, mas com claras referências aos grandes clássicos do motociclismo, o Superveloce da MV Agusta foi uma escolha absolutamente adequada para este projeto."

Arsham já produziu seis das suas outras obras famosas, razão pela qual também irá desenhar seis das MV Agusta Superveloce Archam. "Sempre fui fascinado pelo mundo dos automóveis. O design dos automóveis e das motos enquadra-se sempre numa determinada época e marca o tempo através do seu design. O projeto Superveloce foi uma oportunidade para explorar uma "escultura em movimento", uma mota funcional transformada em escultura através da adição de erosões de cristal e da aplicação de uma cor que faz lembrar as minhas outras obras de arte e o meu estilo. Juntamente com a MV Agusta, desenvolvemos tudo sobre a mota, ultrapassando desafios técnicos, resultando numa nova interpretação da arte da mota," comenta Arsham.

Não se pode negar a estas obras de arte uma certa atualidade. É possível que, com a digitalização, a eletrificação da mobilidade e uma geração jovem estranhamente adaptada, os carros velozes e as motos sejam, em tempos, objectos estranhos de uma época passada.

Não é mencionado um preço para estes produtos da "colaboração mais exclusiva do mundo das motas", uma vez que estão em jogo os mecanismos do mercado da arte. Embora a MV Agusta Superveloce redesenhada seja totalmente funcional e ofereça certamente uma dinâmica refrescante com os seus 147 cv, nenhum dos seis compradores irá efetivamente conduzi-la.