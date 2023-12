Brembo Hypure : la prochaine étape de développement

Entre-temps, le journaliste qui agit sous la pression du temps peut utiliser l'élément de texte "Pinces à quatre pistons radiaux Brembo Stylema à l'avant" sur chaque moto bien équipée à vocation sportive. "Cela ne peut pas continuer ainsi", se sont-ils dit chez Brembo, et ils ajoutent maintenant l'étrier à quatre pistons radiaux appelé Hypure.

Les étriers de frein Stylema ont fait leurs débuts en 2017 sur la Ducati Panigale V4 : compacts, ventilés, performants. Les étriers Stylema contiennent moins de liquide de frein que les conceptions précédentes, sont plus légers, plus compacts et plus rigides avec un pont (avec sortie d'air) au milieu.

Le Brembo Hypure est la nouvelle génération : dix pour cent plus léger, mais avec la même rigidité que l'étrier Stylema, et une meilleure dissipation de la chaleur. Le design breveté des composants plaquette/ressort/pointe minimise la torsion des plaquettes de frein dans l'étrier et donc la force d'actionnement tout en réduisant l'usure des plaquettes.

L'étrier Stylema était déjà équipé de quatre pistons de frein de 30 mm de diamètre chacun. La nouveauté réside dans le design asymétrique de l'Hypure, qui sera monté en tant qu'équipement de première monte sur les machines de série haut de gamme à partir de 2024. L'étrier Hypure ne sera disponible qu'à une date ultérieure en tant que pièce de rechange.

Stylema et Hypure sont des étriers de frein moulés d'une seule pièce. Pour les freineurs tardifs encore plus exigeants, Brembo propose le modèle haut de gamme de l'étrier de frein GP4 MS, usiné dans la masse et doté d'ailettes de refroidissement. Comme ces étriers de frein n'ont vraiment de sens que pour une utilisation sur circuit, ils ne sont disponibles qu'en tant que pièces de rechange, à des prix avoisinant les 2500 euros en set avec étrier de frein gauche et droit.