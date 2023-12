Brembo Hypure: il prossimo passo di sviluppo

La pinza freno Stylema di Brembo si è affermata per l'uso misto su strada e su pista, e con l'Hypure Brembo lancia la sua evoluzione, inizialmente solo come primo equipaggiamento.

Nel frattempo, il giornalista che lavora sotto pressione può utilizzare il modulo di testo "Pinze radiali a quattro pistoncini Brembo Stylema all'anteriore" su qualsiasi moto ben equipaggiata e con aspirazioni sportive. "Non si può andare avanti così", si sono detti alla Brembo e ora stanno portando avanti la pinza radiale a quattro pistoncini chiamata Hypure.

Le pinze freno Stylema hanno debuttato nel 2017 sulla Ducati Panigale V4: compatte, ventilate, potenti. Le pinze freno Stylema contengono meno liquido freni rispetto ai modelli precedenti, sono più leggere, più compatte e più rigide con un ponte (con uscita dell'aria) al centro.

La generazione successiva è ora rappresentata da Brembo Hypure: dieci per cento più leggera, ma con la stessa rigidità della pinza Stylema e una migliore dissipazione del calore. Il design brevettato dei componenti pastiglie/molla/perno riduce al minimo la torsione delle pastiglie nella pinza del freno e quindi la forza di azionamento, con una minore usura delle pastiglie.

La pinza freno Stylema era già dotata di quattro pistoni, ciascuno con un diametro di 30 mm. Una novità è rappresentata dal design asimmetrico della Hypure, che sarà montata come primo equipaggiamento sulle moto di serie di alta gamma a partire dal 2024. La pinza freno Hypure sarà disponibile come componente aftermarket solo in un secondo momento.

Stylema e Hypure sono pinze freno fuse in un unico pezzo. Per i frenatori tardivi più esigenti, Brembo offre la pinza freno GP4 MS, il top di gamma, fresata dal pieno e dotata di alette di raffreddamento. Poiché queste pinze freno hanno senso solo per l'uso in pista, sono disponibili solo come pezzi di ricambio a un prezzo di circa 2500 euro per il set con pinze freno destra e sinistra.