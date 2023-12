Brembo Hypure: O próximo passo no desenvolvimento

Entretanto, o jornalista que trabalha sob pressão de tempo pode utilizar o módulo de texto "pinças radiais de quatro pistões Brembo Stylema à frente" em qualquer moto bem equipada com aspirações desportivas. "Isto não pode continuar assim", disseram a si próprios na Brembo e estão agora a avançar com a pinça radial de quatro pistões chamada Hypure.

As pinças de travão Stylema fizeram a sua estreia em 2017 na Ducati Panigale V4: compactas, ventiladas, potentes. As pinças de travão Stylema contêm menos fluido de travões do que os designs anteriores, são mais leves, mais compactas e mais rígidas com uma ponte (com saída de ar) no centro.

A próxima geração segue-se com a Brembo Hypure: dez por cento mais leve e, no entanto, com a mesma rigidez que a pinça de travão Stylema, além de uma melhor dissipação de calor. A conceção patenteada dos componentes pastilha/mola/pino minimiza a torção das pastilhas na pinça de travão e, consequentemente, a força de acionamento com um desgaste reduzido das pastilhas.

A pinça de travão Stylema já tinha quatro pistões de travão, cada um com um diâmetro de 30 mm. Uma novidade é o design assimétrico da Hypure, que será instalada como equipamento original nas bicicletas de produção topo de gama a partir de 2024. A pinça de travão Hypure só estará disponível como componente de pós-venda numa data posterior.

Stylema e Hypure são pinças de travão fundidas numa só peça. Para os travões tardios ainda mais exigentes, a Brembo oferece a pinça de travão GP4 MS topo de gama, fresada a partir de material sólido e equipada com aletas de refrigeração. Uma vez que estas pinças de travão só fazem sentido para a utilização em pista, só estão disponíveis como peças de reequipamento a preços de cerca de 2500 euros como conjunto com pinças de travão esquerda e direita.