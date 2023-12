Indian : Vêtements de moto chauffés sans fil

Le chargement sans fil des batteries est utilisé depuis longtemps dans la vie quotidienne, par exemple pour les téléphones sans fil ou les brosses à dents électriques, qui sont placés dans un support et dont les batteries sont ensuite chargées par induction. L'industrie automobile développe actuellement des dispositifs pour la recharge par induction des véhicules électriques.

L'approche d'Indian, qui consiste à transférer le courant électrique via des bobines d'induction sur la moto vers des bobines de même type dans les vêtements pour chauffer ou refroidir, est plusieurs fois plus modeste. Des points de contact situés sur le guidon, la selle et les repose-pieds permettent d'alimenter sans fil les gants, le blouson, le pantalon ou les bottes en électricité.

L'énergie fournie, et donc la puissance de chauffage ou de refroidissement, pourrait être réglée à l'aide d'un élément de commande sur une armature du guidon. Il est également envisageable de présélectionner une température sur l'écran du tableau de bord, après quoi le vêtement se règle de lui-même.

Il existe déjà des vêtements chauffants, soit alimentés par le réseau de bord de la moto via un câble, soit équipés d'accumulateurs intégrés qui sont à leur tour rechargés par des chargeurs. Ces derniers présentent l'inconvénient d'une durée d'utilisation limitée dans le temps, tandis que les premiers nécessitent une manipulation fastidieuse, voire compliquée, des câbles et des connecteurs, et les motos de faible cylindrée utilisées de préférence en hiver ne disposent pas d'une puissance d'alternateur suffisante.

Si Indian parvenait à développer son idée pour la production en série, tout cela ne serait plus nécessaire : les bobines de contact sur la moto seraient intégrées dès le départ dans le système électrique et ne seraient pas ajoutées ultérieurement. Il n'y aurait pas de câbles ni d'accumulateurs à recharger et la puissance de l'alternateur serait dimensionnée en conséquence. Inconvénient : en raison du brevet, seuls les conducteurs Indian portant des vêtements proposés par Indian pourraient utiliser cette technologie.

Comme autre idée, Indian propose le chargement inductif de la batterie de la moto via la béquille latérale et un tapis à induction. On garerait ainsi la moto dans le garage avec la béquille latérale sur ce tapis et on disposerait toujours d'une batterie entièrement chargée quand on veut repartir. Un gain de confort surtout pour les motards qui n'utilisent que peu leur moto.