Indiano: abbigliamento da moto riscaldato senza fili

Il produttore americano di motociclette Indian ha presentato domanda di brevetto per l'abbigliamento da moto riscaldato o addirittura raffreddato in modalità wireless. La tecnologia è già stata sperimentata e ampiamente utilizzata.

La ricarica senza fili delle batterie è da tempo comune nella vita di tutti i giorni, ad esempio con i telefoni cordless o gli spazzolini da denti elettrici, che vengono posizionati in un supporto e le loro batterie vengono caricate induttivamente. L'industria automobilistica sta attualmente sviluppando dispositivi per la ricarica induttiva dei veicoli elettrici.

L'approccio indiano, che prevede l'utilizzo di bobine a induzione sulle moto per trasferire la corrente elettrica a bobine simili negli indumenti per il riscaldamento o il raffreddamento, è di diverse dimensioni più piccole. Guanti, giacche, pantaloni o stivali vengono alimentati in modalità wireless attraverso punti di contatto sul manubrio, sulla sella e sulle pedane.

L'energia erogata e quindi la capacità di riscaldamento o raffreddamento possono essere regolate tramite un elemento di controllo sul manubrio. È anche possibile preselezionare una temperatura tramite il display dell'abitacolo, in modo che l'abbigliamento si regoli da solo.

Sono già disponibili indumenti riscaldati alimentati via cavo dalla rete di bordo della moto o con batterie ricaricabili incorporate, che a loro volta vengono caricate con caricabatterie. Queste ultime hanno lo svantaggio di una vita utile limitata, mentre le prime sono scomode o addirittura ingombranti da gestire con cavi e connessioni a spina, e le moto delle classi di cilindrata inferiori preferite per l'uso invernale non hanno una potenza sufficiente dell'alternatore.

Se Indian sviluppasse la sua idea pronta per la produzione in serie, tutto questo sarebbe un ricordo del passato: le bobine di contatto della moto sarebbero integrate nell'impianto elettrico fin dall'inizio e non verrebbero montate a posteriori. Non ci sarebbero né cavi né batterie da caricare e la potenza dell'alternatore sarebbe dimensionata di conseguenza. Svantaggio: a causa del brevetto, solo i motociclisti indiani con abbigliamento offerto da Indian potrebbero utilizzare questa tecnologia.

Un'altra idea proposta da Indian è la ricarica induttiva della batteria della moto tramite il cavalletto laterale e un tappetino a induzione. Ciò consentirebbe di parcheggiare la moto in garage con il cavalletto laterale su questo tappetino e di avere sempre la batteria completamente carica quando si vuole ripartire. Una comodità, soprattutto per i motociclisti che usano poco la moto.