Indian: Vestuário aquecido sem fios para motociclistas

O carregamento de baterias sem fios é há muito comum na vida quotidiana, por exemplo, com telefones sem fios ou escovas de dentes eléctricas, que são colocados num suporte e as suas baterias são depois carregadas indutivamente. A indústria automóvel está atualmente a desenvolver dispositivos para o carregamento indutivo de veículos eléctricos.

A abordagem indiana de utilizar bobinas de indução nas motos para transferir corrente eléctrica para bobinas semelhantes no vestuário, para aquecimento ou arrefecimento, é várias vezes mais pequena. Luvas, casacos, calças ou botas são alimentados com energia sem fios através de pontos de contacto no guiador, no assento e nos apoios para os pés.

A saída de energia e, por conseguinte, a capacidade de aquecimento ou arrefecimento podem ser reguladas através de um elemento de controlo num encaixe do guiador. Também é concebível pré-selecionar uma temperatura através do visor do cockpit, após o que o vestuário se ajusta por si próprio.

Já existem vestuários aquecidos, quer alimentados por cabo a partir da fonte de alimentação de bordo da moto, quer com baterias recarregáveis incorporadas, que, por sua vez, são carregadas com carregadores. Estas últimas têm a desvantagem de ter uma vida útil limitada, enquanto as primeiras são incómodas ou mesmo pesadas de manusear com cabos e ligações de fichas, e as motos das classes de cilindrada mais baixas, preferidas para utilização no inverno, não têm potência suficiente no alternador.

Se Indian desenvolvesse a sua ideia com vista à produção em série, tudo isto pertenceria ao passado: as bobinas de contacto da moto seriam integradas no sistema elétrico desde o início e não seriam adaptadas. Não haveria cabos, nem baterias para carregar e a potência do alternador seria dimensionada em conformidade. Desvantagem: Devido ao registo de patentes, apenas os motociclistas indianos com vestuário oferecido pela Indian poderiam utilizar esta tecnologia.

Outra ideia proposta pela Indian é o carregamento indutivo da bateria da mota através do descanso lateral e de um tapete de indução. Isto permitiria estacionar a mota na garagem com o descanso lateral sobre este tapete e ter sempre a bateria totalmente carregada quando se quer partir de novo. Um ganho de comodidade, sobretudo para os motociclistas que utilizam pouco a sua mota.