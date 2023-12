Aprilia patenta su alerón trasero: ¿por qué?

En 2022, Aprilia fue el primer equipo que no sólo instaló alerones y flaps aerodinámicamente eficaces en la parte delantera y los laterales del carenado, sino que también instaló alerones y deflectores en la parte trasera. En las pruebas posteriores al final de temporada en Valencia, otros prototipos de MotoGP 2024 también llevaban alerones traseros.

Sin embargo, Aprilia no llega tarde con su patente, porque probablemente no se trata de impedir que la competición copie esta idea. Pero debido a la patente, otros fabricantes no pueden construir motos de producción con alerones iguales o muy parecidos.

Esto supone dos ventajas para Aprilia. Es obvio que Aprilia podría diferenciarse de la competencia en el mercado de las motos deportivas de serie con un punto de venta único. La carga aerodinámica en la parte trasera proporciona ventajas al frenar con fuerza cuando la rueda trasera descargada amenaza con levantarse sobre los baches. Sin embargo, debido a la dinámica de conducción completamente diferente, no es posible conseguir una mejora en la velocidad de paso por curva como con los coches.

En la práctica, sólo se puede obtener una ventaja en el circuito al frenar en las curvas, y sólo a alta velocidad y con un piloto experimentado a los mandos. Los profesionales argumentan que el alerón trasero significa que no se puede atar equipaje al parachoques trasero para el uso diario o para una excursión de fin de semana.

La segunda ventaja es más descabellada y, hay que reconocerlo, especulativa. Aprilia no participa actualmente en el Campeonato del Mundo de Superbike porque el modelo deportivo tope de gama de la marca, la RSV4, supera el límite de cilindrada en 1099 cc. Sin embargo, si Aprilia decidiera construir una versión de 1.000 cc como Ducati, esta moto, de la que Aprilia debe producir al menos 500 unidades a un precio unitario máximo de 40.000 euros, podría estar equipada con la aerodinámica trasera de la MotoGP.

Con este truco, Aprilia podría ser el único fabricante del Campeonato del Mundo de Superbikes en montar un alerón trasero, ya que el resto de fabricantes no pueden construir motos de serie con alerón trasero debido a la patente. Los aditamentos aerodinámicos sólo están permitidos en las motos de carreras del Campeonato del Mundo de Superbikes si la moto de producción también los lleva.