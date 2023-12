Aprilia brevète son aileron arrière - pourquoi ?

En 2022, Aprilia a été la première équipe à monter des ailerons et des flaps aérodynamiques non seulement à l'avant et sur les côtés du carénage, mais aussi à ajouter des spoilers et des déflecteurs à l'arrière. Lors des essais après la finale de la saison à Valence, d'autres prototypes MotoGP de l'année 2024 avaient également monté des ailerons arrière quelconques.

Malgré tout, Aprilia n'arrive pas trop tard avec son brevet, car il ne s'agit probablement pas d'empêcher les concurrents de course de copier cette idée. Mais à cause du brevet, les autres constructeurs ne peuvent pas construire de machines de série avec les mêmes ailerons ou des ailerons très similaires.

Pour Aprilia, il en résulte deux avantages. Il est évident qu'Aprilia pourrait se démarquer de la concurrence sur le marché des motos de sport disponibles à la vente grâce à une caractéristique unique. La pression d'appui à l'arrière offre des avantages lors de freinages violents, lorsque la roue arrière délestée risque de se soulever sur les bosses. Il n'est toutefois pas possible d'améliorer la vitesse dans les virages comme c'est le cas pour les automobiles en raison de la dynamique de conduite totalement différente.

Dans la pratique, l'avantage n'apparaît que sur le circuit, lors du freinage dans les virages, et uniquement à grande vitesse et avec un conducteur expérimenté en selle. Les praticiens objectent qu'en raison de l'aileron arrière, il n'est pas possible d'attacher des bagages sur la jupe arrière en utilisation quotidienne ou pour une randonnée le week-end.

Le deuxième avantage est plus éloigné et, il faut l'avouer, relève de la spéculation. Actuellement, Aprilia ne participe pas au championnat du monde de Superbike parce que le modèle sportif haut de gamme de la marque, la RSV4, dépasse la limite de cylindrée avec ses 1099 cm3. Toutefois, si Aprilia décidait de construire une version de 1000 cc, à l'instar de Ducati, cette moto, dont Aprilia doit produire au moins 500 exemplaires au prix unitaire maximum de 40.000 euros, pourrait être équipée de l'aérodynamique arrière de la moto de course d'usine MotoGP.

Grâce à cette astuce, Aprilia pourrait être le seul constructeur du championnat du monde Superbike à rouler avec un aileron arrière, car les autres constructeurs n'ont pas le droit de construire des machines de série avec un aileron arrière en raison du brevet. Les appendices aérodynamiques ne sont autorisés sur les motos de course du championnat du monde Superbike que si la moto de série en est également équipée.