Aprilia brevetta il suo spoiler posteriore: perché?

Nel 2022, Aprilia è stata la prima squadra a montare non solo ali e flap aerodinamicamente efficaci nella parte anteriore e laterale della carenatura, ma anche spoiler e deflettori nella parte posteriore. Nei test successivi al finale di stagione a Valencia, anche altri prototipi della MotoGP 2024 hanno montato ali posteriori.

Tuttavia, Aprilia non è in ritardo con il suo brevetto, perché probabilmente non si tratta di impedire alla concorrenza di copiare questa idea. Ma a causa del brevetto, altri produttori non possono costruire moto di serie con lo stesso spoiler o con uno molto simile.

Questo comporta due vantaggi per Aprilia. È ovvio che Aprilia potrebbe distinguersi dalla concorrenza nel mercato delle moto sportive disponibili in commercio con un punto di vendita unico. La deportanza posteriore offre vantaggi in caso di frenate violente, quando la ruota posteriore scarica rischia di sollevarsi sulle asperità. Tuttavia, a causa della dinamica di guida completamente diversa, non è possibile ottenere un miglioramento della velocità in curva come nelle auto.

In pratica, si può ottenere un vantaggio in pista solo quando si frena in curva, e solo ad alta velocità e con un pilota esperto in sella. I praticanti sostengono che l'alettone posteriore impedisce di legare i bagagli sul paraurti posteriore per l'uso quotidiano o per un tour nel fine settimana.

Il secondo vantaggio è più inverosimile e, ovviamente, è una speculazione. Attualmente Aprilia non partecipa al Campionato Mondiale Superbike perché il modello sportivo di punta del marchio, la RSV4, supera il limite di cilindrata di 1099 cc. Tuttavia, se Aprilia decidesse di costruire una versione da 1000 cc come la Ducati, questa moto, di cui Aprilia dovrà produrre almeno 500 esemplari a un prezzo unitario massimo di 40.000 euro, potrebbe essere equipaggiata con l'aerodinamica posteriore della MotoGP works racer.

Con questo accorgimento, Aprilia potrebbe essere l'unico costruttore del Campionato Mondiale Superbike a correre con uno spoiler posteriore, dato che gli altri costruttori non possono costruire moto di serie con uno spoiler posteriore a causa del brevetto. I dispositivi aerodinamici sono consentiti sulle moto da corsa del Campionato Mondiale Superbike solo se anche la moto di serie ne è dotata.