A Aprilia patenteia o seu spoiler traseiro - porquê?

Em 2022, a Aprilia foi a primeira equipa a instalar não só asas e flaps aerodinamicamente eficazes na frente e nos lados da carenagem, mas também spoilers e deflectores na traseira. Nos testes após o final da época em Valência, outros protótipos de MotoGP de 2024 também tinham asas traseiras instaladas.

No entanto, a Aprilia não está demasiado atrasada com a sua patente, porque provavelmente não se trata de impedir a competição de copiar esta ideia. Mas, devido à patente, os outros fabricantes não podem construir motas de produção com spoilers iguais ou muito semelhantes.

Isto resulta em duas vantagens para a Aprilia. É óbvio que a Aprilia pode distinguir-se da concorrência no mercado de motos desportivas disponíveis no mercado com um ponto de venda único. A força descendente na traseira oferece vantagens quando se trava a fundo, quando a roda traseira sem carga ameaça levantar sobre os ressaltos. No entanto, devido à dinâmica de condução completamente diferente, não é possível obter uma melhoria na velocidade em curva como nos automóveis.

Na prática, só é possível obter uma vantagem na pista de corridas quando se trava para as curvas e, nesse caso, apenas a alta velocidade e com um piloto experiente na sela. Os praticantes argumentam que a asa traseira significa que não se pode prender a bagagem ao para-choques traseiro para uma utilização diária ou um passeio de fim de semana.

A segunda vantagem é mais rebuscada e, reconhecidamente, especulativa. Atualmente, a Aprilia não participa no Campeonato do Mundo de Superbike porque o modelo desportivo topo de gama da marca, a RSV4, excede o limite de cilindrada de 1099 cc. No entanto, caso a Aprilia decida construir uma versão de 1000 cc como a Ducati, esta moto, da qual a Aprilia deve produzir pelo menos 500 unidades a um preço unitário máximo de 40.000 euros, poderia ser equipada com a aerodinâmica traseira da MotoGP.

Com este truque, a Aprilia poderá ser o único construtor do Campeonato do Mundo de Superbike a correr com um spoiler traseiro, uma vez que os outros fabricantes não estão autorizados a construir motos de produção com um spoiler traseiro devido à patente. Os acessórios aerodinâmicos só são permitidos nas motos de corrida do Campeonato do Mundo de Superbike se a moto de produção também estiver equipada com eles.