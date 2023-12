Motorsport Classic 2024: Delicias fotográficas

Seamos sinceros: si nosotros, como aficionados al automovilismo clásico, tuviéramos que elegir sólo un calendario de carreras de entre todos ellos, nuestra elección sería Motorsport Classic.

Durante años, McKlein ha deleitado a los aficionados al automovilismo de todo el mundo con un elegante calendario de pared en blanco y negro del más alto calibre. El periodo que va de los años 50 a los 70 se considera la época dorada del automovilismo, con rápidos avances en términos de tecnología y romanticismo aventurero en la pista. En la Fórmula 1, ingeniosos ingenieros intentaron dotar a los bólidos de ocho y doce cilindros de una aerodinámica similar. Hubo maravillosas batallas al rebufo, y ningún piloto se quejó de la degradación de los neumáticos o del largo programa del campeonato del mundo.

Los mejores pilotos de coches deportivos del mundo tuvieron que demostrar sus cualidades de velocistas en Le Mans o en el Tourist Trophy, ya que se apresuraron a subir a sus coches de carreras después de que cayera el banderazo de salida para salir más o menos a toda velocidad. Los pilotos que se habían averiado reparaban sus coches, recogían piezas de repuesto, combustible y lubricantes en los boxes o cogían una pala si habían destrozado literalmente sus coches. ¿Se imagina algo así hoy en día?

La última edición de "Motorsport Classic" también nos lleva a los lugares de competición más mágicos del mundo. La legendaria Targa Florio en Sicilia, la carrera de 1.000 kilómetros en Monza, sobre nieve y hielo en Suecia... nos encanta dejarnos llevar por las imágenes atmosféricas.

No hay que perderse las estrellas entre los coches de competición, ya sean de Ferrari o Porsche, Cobra o Matra, BMW o Mercedes, toda la diversidad automovilística está aquí expuesta.



Y también hay ángulos que ya no se pueden encontrar hoy en día: cuando Bruce McLaren se cuela en el tráfico matutino de Monte Carlos en un coche de carreras o cuando Mercedes hace rodar el Silver Arrow de 1954 hasta el paddock en el legendario transportador azul de carreras.



Cada imagen tiene su propia historia, que se explica con maestría en unas pocas frases. Como dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras, y esto es algo que no deja de rondarnos por la cabeza mientras hojeamos este calendario. "Motorsport Classic 2024" captura la atmósfera de los años salvajes de las carreras y los rallies de una forma inimitable y nos la trae a casa en forma de 25 fascinantes imágenes en blanco y negro, con dos fabulosos motivos por mes.





Los hechos más importantes en pocas palabras

Motorsport Classic 2024

Editor: McKlein

Fotografía: McKlein

Formato: 67 x 48 cm

Número de páginas: 26

Fotos: 25 en blanco y negro (2 imágenes por mes)

Características: encuadernado en espiral, retractilado, embalado en un estuche de envío

ISBN: 9783947156528

Precio: 49 euros



Disponible en comercios especializados o en la:

RacingWebShop

Hauptstr. 172

51143 Colonia

Alemania

Tel.: +49 (0)2203-9242570

Fax: +49 (0)2203-9242590

www.rallywebshop.com