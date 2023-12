Motorsport Classic 2024 : des délices photographiques

Le calendrier de sport automobile classique McKlein en noir et blanc, très apprécié depuis des années, propose également pour 2024 des délices photographiques - le meilleur de l'action de l'âge d'or de la course et du rallye.

Soyons honnêtes : si nous devions choisir un seul calendrier de course parmi tous les calendriers classiques, notre choix se porterait sur Motorsport Classic.

Depuis des années, McKlein ravit les amateurs de sport automobile du monde entier avec un calendrier mural en noir et blanc d'un style très sûr et de très haut niveau. La période allant des années 1950 aux années 1970 est considérée comme l'âge d'or du sport automobile, avec des développements rapides en termes de technique et de romantisme de l'aventure sur la piste. En Formule 1, des ingénieurs ingénieux ont essayé de donner aux voitures de course à huit et douze cylindres un semblant d'aérodynamisme. Il y avait de magnifiques batailles de drafting et aucun pilote ne se plaignait de la dégradation des pneus ou du long programme du championnat du monde.

Les meilleurs pilotes de voitures de sport du monde ont dû faire preuve de leurs qualités de sprinters au Mans ou lors du Tourist Trophy - car ils se sont précipités vers leurs voitures de course dès que le drapeau à damier est tombé, pour s'élancer plus ou moins rapidement. Les pilotes en panne réparaient parfois leur voiture, allaient chercher des pièces de rechange, du carburant et des lubrifiants au stand ou prenaient une pelle s'ils avaient littéralement mis leur voiture dans le sable. Pouvez-vous imaginer une telle chose aujourd'hui ?

La dernière édition de "Motorsport Classic" nous emmène également sur les lieux de course les plus magiques du monde. La légendaire Targa Florio en Sicile, la course des 1000 kilomètres à Monza, sur la neige et la glace en Suède, nous nous laissons volontiers emporter par ces images évocatrices.

Les stars des voitures de compétition ne manquent pas, qu'il s'agisse de Ferrari ou de Porsche, de Cobra ou de Matra, de BMW ou de Mercedes, toute la diversité automobile est là.



Et puis il y a des points de vue comme il n'en existe plus aujourd'hui - lorsque Bruce McLaren se faufile dans la circulation matinale de Monte Carlos dans sa voiture de course ou lorsque Mercedes fait entrer la Flèche d'argent de 1954 dans le paddock sur son légendaire camion de course bleu.



Chaque image a sa propre histoire, qui est expliquée de manière experte en quelques phrases. Selon l'expression consacrée, une image vaut mille mots, et c'est ce qui nous traverse l'esprit à chaque fois que nous feuilletons ce calendrier. "Motorsport Classic 2024" capture l'ambiance des années folles de la course et du rallye de manière inimitable et nous l'apporte chez nous sous la forme de 25 images fascinantes en noir et blanc, avec deux motifs fabuleux par mois.





L'essentiel en bref

Motorsport Classic 2024

Éditeur : McKlein

Photographie : McKlein

Format : 67 x 48 cm

Nombre de pages : 26

Photos : 25 en noir et blanc (2 motifs par mois)

Équipement : reliure à spirale, scellée, emballée dans un étui d'expédition

ISBN : 9783947156528

Prix : 49 euros



Disponible dans les magasins spécialisés ou auprès de :



RacingWebShop

Hauptstr. 172

51143 Cologne

Allemagne

Tél.

www.rallywebshop.com