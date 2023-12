Motorsport Classic 2024: prelibatezze fotografiche

Il calendario classico degli sport motoristici in bianco e nero di McKlein, apprezzato da anni, offre anche delle prelibatezze fotografiche per il 2024: l'azione più bella dell'epoca d'oro delle corse e dei rally.

Siamo onesti: se noi, come appassionati di sport motoristici classici, dovessimo scegliere un solo calendario di corse tra tutti, la nostra scelta ricadrebbe su Motorsport Classic.

Da anni McKlein delizia gli appassionati di motorsport di tutto il mondo con un elegante calendario da parete in bianco e nero di altissimo livello. Il periodo che va dagli anni Cinquanta agli anni Settanta è considerato l'epoca d'oro del motorsport, con rapidi sviluppi in termini di tecnologia e avventure in pista. In Formula 1, ingegnosi ingegneri cercarono di dare alle auto da corsa a otto e dodici cilindri qualcosa di simile all'aerodinamica. Ci furono meravigliose battaglie in scia e nessun pilota si lamentò del degrado degli pneumatici o del lungo programma del campionato mondiale.

I migliori piloti di auto sportive del mondo dovevano dimostrare le loro qualità di velocisti a Le Mans o al Tourist Trophy, mentre si precipitavano alle loro auto da corsa dopo la bandiera di partenza per partire più o meno in velocità. I piloti in panne riparavano le loro auto, raccoglievano pezzi di ricambio, carburante e lubrificanti dai box o prendevano una pala se avevano letteralmente distrutto la loro auto. Riuscite a immaginare una cosa del genere oggi?

L'ultima edizione di "Motorsport Classic" ci porta anche nei luoghi di gara più magici del mondo. La leggendaria Targa Florio in Sicilia, la 1000 chilometri di Monza, la neve e il ghiaccio in Svezia: ci piace lasciarci trasportare dalle immagini suggestive.

Le stelle tra le auto da competizione sono imperdibili, che si tratti di Ferrari o Porsche, Cobra o Matra, BMW o Mercedes, l'intera diversità automobilistica è in mostra qui.



E poi ci sono angolazioni che oggi non si trovano più: quando Bruce McLaren attraversa il traffico mattutino di Monte Carlos con un'auto da corsa o quando la Mercedes fa entrare nel paddock la Freccia d'Argento del 1954 sul leggendario transporter da corsa blu.



Ogni immagine ha una sua storia, che viene spiegata sapientemente in poche frasi. Come dice il proverbio, un'immagine vale più di mille parole, e questo è un concetto che continua a scorrere nella nostra mente mentre sfogliamo questo calendario. "Motorsport Classic 2024" cattura in modo inimitabile l'atmosfera degli anni selvaggi delle corse e dei rally e ce la riporta sotto forma di 25 affascinanti immagini in bianco e nero, con due favolosi motivi al mese.





I fatti più importanti in breve

Motorsport Classic 2024

Editore: McKlein

Fotografia: McKlein

Formato: 67 x 48 cm

Numero di pagine: 26

Fotografie: 25 in bianco e nero (2 immagini al mese)

Caratteristiche: rilegatura a spirale, confezione termoretraibile, in astuccio postale

ISBN: 9783947156528

Prezzo: 49 euro



Disponibile presso i rivenditori specializzati o presso il:

RacingWebShop

Hauptstr. 172

51143 Colonia

Germania

Tel.: +49 (0)2203-9242570

Fax: +49 (0)2203-9242590

www.rallywebshop.com