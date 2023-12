Motorsport Classic 2024: iguarias fotográficas

Sejamos honestos: se nós, enquanto fãs dos desportos motorizados clássicos, tivéssemos de escolher apenas um calendário de corridas de todos eles, a nossa escolha seria o Motorsport Classic.

Durante anos, a McKlein tem vindo a deliciar os fãs dos desportos motorizados em todo o mundo com um calendário de parede a preto e branco de grande qualidade. O período entre os anos 50 e os anos 70 é considerado a era dourada do desporto automóvel, com rápidos desenvolvimentos em termos de tecnologia e aventuras nas pistas. Na Fórmula 1, engenheiros inteligentes tentaram dar aos carros de corrida de oito e doze cilindros algo parecido com aerodinâmica. Houve maravilhosas batalhas de "slipstream" e nenhum piloto se queixou da degradação dos pneus ou do longo programa do campeonato do mundo.

Os melhores pilotos de carros desportivos do mundo tiveram de provar as suas qualidades de sprinter em Le Mans ou no Tourist Trophy - enquanto corriam para os seus carros de corrida após a bandeirada de partida para arrancarem mais ou menos a toda a velocidade. Os pilotos que tinham avariado reparavam os seus carros, recolhiam peças sobresselentes, combustível e lubrificantes nas boxes ou pegavam numa pá se tivessem literalmente destruído os seus carros. Consegue imaginar algo assim hoje em dia?

A última edição de "Motorsport Classic" leva-nos também aos locais de corrida mais mágicos do mundo. A lendária Targa Florio na Sicília, a corrida de 1000 quilómetros em Monza, na neve e no gelo na Suécia - adoramos deixar-nos levar pelas imagens atmosféricas.

As estrelas entre os carros de competição são imperdíveis: Ferrari ou Porsche, Cobra ou Matra, BMW ou Mercedes, toda a diversidade automóvel está aqui exposta.



E depois há ângulos que já não se encontram hoje em dia - quando Bruce McLaren se esgueira pelo trânsito matinal de Monte Carlos num carro de corrida ou quando a Mercedes faz rolar o Silver Arrow de 1954 para o paddock no lendário transportador de corridas azul.



Cada imagem tem a sua própria história, que é habilmente explicada em apenas algumas frases. Como diz o ditado, uma imagem vale mais do que mil palavras, e isto é algo que não nos sai da cabeça enquanto folheamos este calendário. O "Motorsport Classic 2024" capta a atmosfera dos anos selvagens das corridas e dos ralis de uma forma inimitável e trá-la até nós sob a forma de 25 imagens fascinantes a preto e branco, com dois motivos fabulosos por mês.





Os factos mais importantes em poucas palavras

Motorsport Classic 2024

Editora: McKlein

Fotografia: McKlein

Formato: 67 x 48 cm

Número de páginas: 26

Fotografias: 25 a preto e branco (2 imagens por mês)

Características: encadernação em espiral, embalagem retrátil, acondicionada numa caixa de correio

ISBN: 9783947156528

Preço: 49 euros



