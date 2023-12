Calendrier des rallyes McKlein 2024 : The Wider View

Des scènes incroyables du championnat du monde des rallyes, des tourbillons de poussière de plusieurs mètres capturés avec art, un froid mordant presque palpable dans la neige et la glace - "The Wider View" est chaque année un calendrier de rallye de première classe.

Même les plus grandes stars de la Formule 1 le disent avec respect : aucune autre discipline de sport automobile n'est aussi variée et spectaculaire que le championnat du monde des rallyes. Pour l'époustouflant calendrier XXL "McKlein Rally 2024 - The Wider View", la rédaction photo a réuni ses 25 motifs les plus extraordinaires afin de prouver toute la beauté du rallye de classe mondiale, qui est magnifiquement mise en valeur dans le format extrêmement large.

Kalle Rovanperä allume un feu d'artifice au Col de Braus dans les Seea françaises, Takamoto Katsuta tente un décollage en orbite stable au Mexique et Thierry Neuville déblaie la neige en Suède.

Elfyn Evans se déchaîne dans les paysages uniques du Kenya, Pierre-Louis Loubet au Portugal ne laisse que le nez de sa Ford dépasser de la poussière au Portugal. Cette harmonie entre les artistes au volant et les artistes derrière la caméra donne naissance à des images uniques. Devise : impossible, impossible.

Les experts du rallye font voler leurs voitures comme si les lois de la physique étaient abolies. Il s'agit là d'un art de la conduite de haut niveau, capturé de main de maître par les photographes.

Sur près d'un mètre de large, on peut voir presque chaque grain de poussière, chaque gouttelette d'eau et chaque cristal de glace. "The Wider View" est considéré par les fans et les spécialistes comme le meilleur calendrier de rallye, et l'édition 2024 ne fait que confirmer cette excellente réputation.





L'essentiel en bref

McKlein Rally Calendar 2024 - The Wider View

Éditeur : McKlein

Photographie : McKlein

Format : 95 x 48 cm

Nombre de pages : 25

Photos : 25 (2 motifs au choix par mois)

Équipement : reliure à spirales, scellée, emballée dans un étui d'expédition

ISBN : 978-3-947156-51-1

Prix : 49 euros



Disponible chez :





RacingWebShop

Hauptstr. 172

51143 Cologne

Allemagne

Tél.



Le championnat du monde des rallyes a maintenant un bon demi-siècle et le "Desktop Rally Calendar 2024" offre comme chaque année le meilleur de plus de 50 ans et des deux décennies précédentes. Comme toujours, toutes les deux semaines, il propose aux fans de rallye de choisir entre le classique et le moderne. Les deux motifs sont interchangeables en un clin d'œil : l'un issu du passé coloré du rallye, l'autre de la saison WRC la plus récente. Il y en a donc pour tous les goûts : les stars actuelles du Rallye 1, les Toyota GR Yaris, Hyundai i20 N et Ford Puma, ou les classiques du calibre d'une Metro 6R4, d'une Lancia Delta Integrale ou d'une Opel Ascona A.



"Desktop Rally Calendar 2024". Avec 56 photos couvrant plus de 50 ans d'histoire des rallyes, au format 11,5 x 14 cm (ISBN 978-3-947156-53-5, pour seulement 12 euros).