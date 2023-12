Calendario del rally McKlein 2024: una visione più ampia

Anche le più grandi star della Formula 1 lo dicono con rispetto: nessun'altra disciplina motoristica è così varia e spettacolare come il Campionato del Mondo di Rally. Per lo splendido calendario XXL "McKlein Rally 2024 - The Wider View", i curatori dell'immagine hanno riunito i 25 motivi più straordinari per dimostrare tutta la bellezza del rally di livello mondiale, che viene mostrata al meglio in un formato estremamente ampio.

Kalle Rovanperä fa i fuochi d'artificio sul Col de Braus nella Seea francese, Takamoto Katsuta tenta un'orbita stabile in Messico e Thierry Neuville sgombra la neve in Svezia.

Elfyn Evans si scatena nel paesaggio unico del Kenya, Pierre-Louis Loubet lascia spuntare dalla polvere solo il muso della sua Ford in Portogallo. In questa armonia di artisti al volante e artisti dietro la macchina fotografica, nascono scatti unici. Motto: l'impossibile non esiste.

Gli esperti di rally fanno volare le loro auto come se le leggi della fisica fossero sospese. È un'abilità di guida suprema, catturata magistralmente dai fotografi.

Quasi ogni granello di polvere, ogni goccia d'acqua e ogni cristallo di ghiaccio può essere visto su una larghezza di quasi un metro. "The Wider View" è considerato da appassionati ed esperti il miglior calendario di rally, e l'edizione 2024 conferma questa grande reputazione.





I fatti più importanti in breve

McKlein Rally Calendar 2024 - The Wider View

Editore: McKlein

Fotografia: McKlein

Formato: 95 x 48 cm

Numero di pagine: 25

Fotografie: 25 (2 motivi a scelta per ogni mese)

Caratteristiche: rilegatura a spirale, confezione termoretraibile, imballata in una custodia per la spedizione

ISBN: 978-3-947156-51-1

Prezzo: 49 euro



Disponibile presso:

RacingWebShop

Hauptstr. 172

51143 Colonia

Germania

Telefono: +49 (0)2203-9242570

Fax: +49 (0)2203-9242590

www.rallywebshop.com



Il Campionato del Mondo di Rally ha ormai compiuto mezzo secolo e, come ogni anno, il "Calendario Desktop Rally 2024" offre il meglio di oltre 50 anni e dei due decenni precedenti. Come sempre, ogni quindici giorni gli appassionati di rally si trovano di fronte a una scelta: classico o moderno? I due motivi sono intercambiabili in un batter d'occhio: uno del passato rallystico, l'altro dell'ultima stagione WRC. Ce n'è quindi per tutti i gusti, sia che si tratti delle attuali stelle ibride del Rally1, Toyota GR Yaris, Hyundai i20 N e Ford Puma, sia che si tratti di un classico del calibro di un Metro 6R4, una Lancia Delta Integrale o una Opel Ascona A.



"Calendario Desktop Rally 2024". Con 56 foto di oltre 50 anni di storia dei rally in formato 11,5 x 14 cm (ISBN 978-3-947156-53-5, a soli 12 euro).