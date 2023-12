Calendário do Rali McKlein 2024: A visão mais alargada

Cenas incríveis do Campeonato do Mundo de Ralis, redemoinhos de poeira com metros de comprimento, capturados de forma artística, frio quase palpável na neve e no gelo - todos os anos, "The Wider View" é um calendário de ralis de uma classe própria.

Até as maiores estrelas da Fórmula 1 dizem com respeito: nenhuma outra disciplina do desporto automóvel é tão diversificada e espetacular como o Campeonato do Mundo de Ralis. Para o deslumbrante calendário XXL "McKlein Rally 2024 - The Wider View", os editores de fotografia reuniram os seus 25 motivos mais extraordinários para demonstrar toda a beleza dos ralis de classe mundial, que são mostrados da melhor forma num formato extremamente amplo.

Kalle Rovanperä lança fogo de artifício no Col de Braus, na Seea francesa, Takamoto Katsuta tenta uma órbita estável no México e Thierry Neuville limpa a neve na Suécia.

Elfyn Evans enfurece-se na paisagem única do Quénia, Pierre-Louis Loubet deixa apenas o nariz do seu Ford a espreitar para fora do pó em Portugal. Nesta harmonia de artistas ao volante e artistas atrás da câmara, são criadas imagens únicas. Lema: O impossível não existe.

Os especialistas em ralis fazem os seus carros voar como se as leis da física estivessem suspensas. Esta é a suprema habilidade de condução, magistralmente captada pelos fotógrafos.

Quase todas as partículas de pó, todas as gotas de água e todos os cristais de gelo podem ser vistos numa largura de quase um metro. "The Wider View" é considerado pelos fãs e especialistas como o melhor calendário de ralis, e a edição de 2024 reforça esta grande reputação.





McKlein Rally Calendar 2024 - The Wider View

Editora: McKlein

Fotografia: McKlein

Formato: 95 x 48 cm

Número de páginas: 25

Fotografias: 25 (2 motivos por mês à escolha)

Características: encadernação em espiral, embalagem retrátil, acondicionada numa mala de correio

ISBN: 978-3-947156-51-1

Preço: 49 euros



O Campeonato do Mundo de Ralis tem agora meio século de existência e, como todos os anos, o "Calendário de Ralis Desktop 2024" oferece o melhor de mais de 50 anos e das duas décadas anteriores. Como sempre, apresenta aos fãs de ralis uma escolha a cada quinze dias: clássico ou moderno? Os dois motivos são intercambiáveis num piscar de olhos: um do passado colorido dos ralis, outro da última época do WRC. Assim, há algo para todos - quer sejam as actuais estrelas híbridas do Rally1, o Toyota GR Yaris, o Hyundai i20 N e o Ford Puma, ou um clássico do calibre de um Metro 6R4, um Lancia Delta Integrale ou um Opel Ascona A.



"Calendário de ralis para computador 2024". Com 56 fotografias de mais de 50 anos de história dos ralis, em formato 11,5 x 14 cm (ISBN 978-3-947156-53-5, por apenas 12 euros).