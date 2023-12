En la carretera: Robert Hahn insomne en el transportín de la carrera

Son algunos de los héroes menos conocidos de nuestro deporte favorito: los mecánicos de carreras. Desde el pequeño país de Suiza, algunos jóvenes valientes se lanzan al ancho mundo para ganarse el respeto de los mejores pilotos de carreras del mundo. Uno de ellos es Robert Hahn, de Frauenfeld.

Seamos sinceros: ¿cuántos mecánicos de famosos pilotos de carreras conoce por su nombre? ¿Ni uno solo? Entonces usted es sin duda uno de la mayoría, porque los hombres (y mujeres) de manos ágiles y mentes despiertas se encuentran entre los héroes de fondo. Tanto mejor cuando una editorial tiene el valor de dar a estos mecánicos la oportunidad de contar su historia.

McKlein Publishing lo ha vuelto a hacer: tras el fantástico libro de Edi Wyss, ahora nos ponemos en camino con Robert Hahn. En 1968, en plena época dorada del automovilismo, este joven de 24 años del cantón de Turgovia se sumergió en el mundo del automovilismo internacional.

El talentoso mecánico de carreras se ocupó de los coches de Fórmula 1 y del Lola de cinco litros del sueco Joakim Bonnier, desarrolló su propio alerón trasero y se ocupó de las emergencias técnicas más delicadas.

Hahn fue reconocido por sus colegas de los principales equipos internacionales y conoció por el camino a leyendas del automovilismo como Jo Siffert, John Surtees y Jack Brabham, así como a magos de la mecánica como Edi Wyss, Bob Dance, Dave "Beaky" Sims, Willie Southcott y Denis Daviss.



Robert Hahn nos ofrece una visión de un mundo que a menudo permanece oculto en el glamour del circo de las carreras. Nos habla vívidamente de los éxitos, pero también de las precarias condiciones de trabajo. Describe los modestos medios, la enorme presión del tiempo y los casi interminables viajes de transporte que eran algunos de los retos particulares del trabajo del mecánico de carreras.



De 1972 a 1974, durante una fase importante de la historia del automovilismo suizo, ejerció de mecánico de carreras en el Campeonato Suizo de Automovilismo y en el Campeonato Europeo de Fórmula 2. Cuando en algún momento el balance ya no le resultó, abandonó la escena y encontró la plenitud como piloto en las carreras de clubes y en la edición suiza del Trofeo Alfa Romeo en 1994 y 1995.



Por qué recomendamos este libro: Robert Hahn ofrece un relato de primera mano de estrellas accesibles y jefes de equipo menos empáticos, de amistades y rivalidades, de su retirada del deporte mundial al escenario suizo y, finalmente, de su paso al volante. Todo ello sin ambages, sin adulterar, contado desde una época en la que nadie sabía lo que era la corrección política.



Como en el caso de Edi Wyss, la vida del circo del automovilismo en los años sesenta y setenta es una cornucopia de historias a veces increíbles; incidentes que ya no pueden ocurrir en el automovilismo actual. El libro está bellamente ilustrado, con muchas fotografías tomadas por el propio Robert Hahn.



Nos sumerge en el fascinante mundo de estos hombres que viven su pasión; se puede sentir en cada línea. Esta pasión arrastra al lector, le lleva a lugares exóticos y le deja maravillado ante acontecimientos de otra época. Es muy difícil dejar de leer este libro, no puede haber mayor elogio.





Resumen de los hechos más importantes

Robert Hahn: Schlaflos im Renntransporter

Unterwegs zu den Rennstrecken 1968-1995

En colaboración con Christoph Ditzler

ISBN: 978-3-947156-54-2

320 páginas, unas 380 fotos y gráficos

Formato 30 x 20 cm

Por 79,90 euros en comercios especializados o directamente en www.rallyandracing.com