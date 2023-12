Sur la route : Robert Hahn insomniaque dans sa camionnette de course

Ils font partie des héros généralement peu célébrés de notre sport favori : les mécaniciens de course. De la petite Suisse, quelques jeunes hommes courageux sont partis à la conquête du vaste monde pour gagner l'estime des meilleurs pilotes de course du monde. L'un d'entre eux est Robert Hahn, originaire de Frauenfeld.

Honnêtement, combien de mécaniciens de pilotes de course célèbres connaissez-vous par leur nom ? Pas un seul ? Alors vous faites sans aucun doute partie de la majorité, car ces hommes (et femmes) aux mains agiles et à l'esprit vif font partie des héros de l'ombre. C'est d'autant plus beau quand une maison d'édition a le courage de donner à de tels mécaniciens la chance de raconter leur histoire.

McKlein Publishing le fait une nouvelle fois : après le superbe livre d'Edi Wyss, nous partons maintenant à la découverte de Robert Hahn. En 1968, en plein âge d'or de la course automobile, ce jeune homme de 24 ans originaire du canton de Thurgovie plonge dans le monde du sport automobile international.

Ce mécanicien de course doué s'occupe des voitures de course de Formule 1 et des Lola de cinq litres du Suédois Joakim Bonnier, développe son propre aileron arrière et gère les urgences techniques les plus délicates.

Hahn est reconnu par ses collègues des grandes équipes internationales et rencontre sur son chemin des légendes de la course automobile comme Jo Siffert, John Surtees et Jack Brabham, ainsi que des magiciens de la mécanique comme Edi Wyss, Bob Dance, Dave "Beaky" Sims, Willie Southcott et Denis Daviss.



Robert Hahn nous permet de découvrir un monde qui reste souvent caché dans le glamour du circuit de course. Il raconte avec clarté les succès, mais aussi les conditions de travail précaires. Il décrit les moyens modestes, l'énorme pression du temps et les trajets de transport presque interminables, qui faisaient partie des défis particuliers du métier de mécanicien de course.



De 1972 à 1974, à une période importante de l'histoire du sport automobile suisse, il est actif en tant que mécanicien de course dans le championnat automobile suisse et dans le championnat d'Europe de Formule 2. Lorsqu'à un moment donné, le bilan ne lui convient plus, il se détache de la scène et trouve l'épanouissement en tant que pilote dans les courses de club et dans l'édition suisse du Trofeo Alfa Romeo 1994 et 1995.



Pourquoi nous pouvons tant recommander ce livre : Robert Hahn parle de première main des stars proches et des chefs d'équipe moins empathiques, des amitiés et des rivalités, du retrait du sport mondial pour la scène suisse et enfin du passage derrière le volant. Tout cela sans fard, sans nuances, raconté à une époque où personne ne savait encore ce qu'était le politiquement correct.



Comme dans le cas d'Edi Wyss, ce tourbillon de la vie du circuit dans les années 1960 et 1970 est une corne d'abondance d'histoires parfois incroyables ; des incidents qui ne peuvent plus se produire dans le sport automobile actuel. Le livre est magnifiquement illustré, avec de nombreuses photos prises par Robert Hahn lui-même.



Nous sommes plongés dans le monde fascinant de ces hommes qui vivent leur passion, cela se ressent à chaque ligne. Cette passion emporte le lecteur, l'emmène dans des lieux exotiques, le laisse s'émerveiller devant des événements d'une autre époque. Il est très difficile de mettre ce livre de côté - il n'y a pas de plus grand compliment.





L'essentiel en bref

Robert Hahn : Schlaflos im Renntransporter

En route vers les circuits de course 1968-1995

En collaboration avec Christoph Ditzler

ISBN : 978-3-947156-54-2

320 pages, environ 380 photos et graphiques

Format 30 x 20 cm

Pour 79,90 euros dans les magasins spécialisés ou directement chez www.rallyandracing.com