In viaggio: Robert Hahn insonne nel transporter di gara

Sono tra gli eroi generalmente non celebrati del nostro sport preferito: i meccanici da corsa. Dal piccolo Paese svizzero, alcuni giovani coraggiosi si sono lanciati nel mondo per guadagnarsi il rispetto dei migliori piloti del mondo. Uno di loro è Robert Hahn, di Frauenfeld.

Siamo onesti: quanti meccanici di piloti famosi conoscete per nome? Neanche uno? Allora fate indubbiamente parte della maggioranza, perché gli uomini (e le donne) dalle mani agili e dalle menti sveglie sono tra gli eroi di contorno. Tanto meglio quando un editore ha il coraggio di dare a questi meccanici la possibilità di raccontare la loro storia.

McKlein Publishing lo ha fatto ancora una volta: dopo il fantastico libro di Edi Wyss, ora andiamo in giro con Robert Hahn. Nel 1968, nel pieno dell'epoca d'oro delle corse automobilistiche, l'allora ventiquattrenne del Canton Turgovia si immerse nel mondo dell'automobilismo internazionale.

Il talentuoso meccanico da corsa si occupava delle auto da corsa di Formula 1 e della Lola da cinque litri dello svedese Joakim Bonnier, sviluppava la propria ala posteriore e si occupava delle emergenze tecniche più delicate.

Hahn è stato riconosciuto dai colleghi delle principali scuderie internazionali e ha conosciuto leggende delle corse come Jo Siffert, John Surtees e Jack Brabham, oltre a maghi della meccanica come Edi Wyss, Bob Dance, Dave "Beaky" Sims, Willie Southcott e Denis Daviss.



Robert Hahn ci offre uno sguardo su un mondo che spesso rimane nascosto nel glamour del circo delle corse. Racconta con vivacità i successi, ma anche le precarie condizioni di lavoro. Descrive i mezzi modesti, l'enorme pressione del tempo e i viaggi di trasporto quasi infiniti che erano tra le sfide particolari del lavoro del meccanico da corsa.



Dal 1972 al 1974, durante una fase importante della storia delle corse svizzere, è stato attivo come meccanico da corsa nel Campionato svizzero dell'automobile e nel Campionato europeo di Formula 2. Quando, a un certo punto, il bilancio non gli andò più bene, uscì di scena e trovò la sua realizzazione come pilota nelle gare di club e nell'edizione svizzera del Trofeo Alfa Romeo nel 1994 e 1995.



Perché consigliamo questo libro: Robert Hahn racconta in prima persona di star avvicinabili e di capi squadra meno empatici, di amicizie e rivalità, del suo ritiro dallo sport globale verso il palcoscenico svizzero e, infine, del suo passaggio al volante. Tutto questo senza fronzoli, senza fronzoli, raccontato in un'epoca in cui nessuno sapeva cosa fosse il politicamente corretto.



Come per Edi Wyss, la vita del circo delle corse negli anni '60 e '70 è una cornucopia di storie a volte incredibili; incidenti che oggi non possono più accadere nelle corse. Il libro è splendidamente illustrato, con molte fotografie scattate dallo stesso Robert Hahn.



Siamo immersi nell'affascinante mondo di questi uomini che vivono la loro passione - lo si sente in ogni riga. Questa passione travolge il lettore, lo porta in luoghi esotici e lo lascia meravigliato da eventi di un'altra epoca. È molto difficile mettere giù questo libro - non ci può essere complimento più grande.





I fatti più importanti in breve

Robert Hahn: Schlaflos im Renntransporter

Unterwegs zu den Rennstrecken 1968-1995

In collaborazione con Christoph Ditzler

ISBN: 978-3-947156-54-2

320 pagine, circa 380 foto e grafici

Formato 30 x 20 cm

Per 79,90 euro presso i rivenditori specializzati o direttamente presso www.rallyandracing.com