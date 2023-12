Na estrada: Robert Hahn sem dormir no transportador de corrida

Eles estão entre os heróis geralmente não celebrados do nosso desporto favorito: os mecânicos de corridas. Do pequeno país da Suíça, alguns jovens corajosos lançaram-se no mundo para ganhar o respeito dos melhores pilotos de corridas do mundo. Um deles é Robert Hahn, de Frauenfeld.

Sejamos honestos: quantos mecânicos de pilotos de corridas famosos conhece pelo nome? Nem um único? Então, sem dúvida que faz parte da maioria, porque os homens (e mulheres) com mãos ágeis e mentes atentas estão entre os heróis do passado. Tanto melhor quando uma editora tem a coragem de dar a esses mecânicos a oportunidade de contar a sua história.

A McKlein Publishing fê-lo mais uma vez: depois do fantástico livro de Edi Wyss, vamos agora fazer-nos à estrada com Robert Hahn. Em 1968, em plena era dourada do automobilismo, o jovem de 24 anos do cantão de Thurgau mergulhou no mundo dos desportos motorizados internacionais.

O talentoso mecânico de corridas cuidava dos carros de Fórmula 1 e do Lola de cinco litros do sueco Joakim Bonnier, desenvolvia a sua própria asa traseira e tratava das emergências técnicas mais delicadas.

Hahn foi reconhecido pelos seus colegas das principais equipas internacionais e conheceu lendas do automobilismo como Jo Siffert, John Surtees e Jack Brabham, bem como magos da mecânica como Edi Wyss, Bob Dance, Dave "Beaky" Sims, Willie Southcott e Denis Daviss.



Robert Hahn dá-nos uma visão de um mundo que muitas vezes permanece oculto no glamour do circo das corridas. Fala-nos dos êxitos, mas também das condições de trabalho precárias. Descreve os meios modestos, a enorme pressão de tempo e as viagens de transporte quase intermináveis que faziam parte dos desafios específicos da profissão de mecânico de corridas.



De 1972 a 1974, durante uma fase importante da história do automobilismo suíço, exerceu a sua atividade de mecânico de competição no Campeonato Suíço de Automobilismo e no Campeonato Europeu de Fórmula 2. Quando, a dada altura, o balanço financeiro deixou de lhe ser favorável, saiu de cena e encontrou a sua realização como piloto em corridas de clubes e na edição suíça do Trofeo Alfa Romeo em 1994 e 1995.



Porque é que recomendamos este livro: Robert Hahn relata em primeira mão as estrelas acessíveis e os chefes de equipa menos empáticos, as amizades e rivalidades, a sua retirada do desporto mundial para o palco suíço e, finalmente, a sua mudança para o volante. Tudo isto de forma crua, não adulterada, contado numa época em que ninguém sabia o que era o politicamente correto.



Tal como para Edi Wyss, a vida do circo das corridas nos anos 60 e 70 é uma cornucópia de histórias por vezes inacreditáveis; incidentes que já não podem acontecer nas corridas de hoje. O livro está magnificamente ilustrado, com muitas fotografias tiradas pelo próprio Robert Hahn.



Estamos imersos no mundo fascinante destes homens que vivem a sua paixão - sente-se isso em cada linha. Esta paixão arrebata o leitor, leva-o a lugares exóticos e deixa-o maravilhado com acontecimentos de outra época. É muito difícil largar este livro - não pode haver maior elogio.





Os factos mais importantes em resumo

Robert Hahn: Schlaflos im Renntransporter

Unterwegs zu den Rennstrecken 1968-1995

Em colaboração com Christoph Ditzler

ISBN: 978-3-947156-54-2

320 páginas, cerca de 380 fotografias e gráficos

Formato 30 x 20 cm

Por 79,90 euros em revendedores especializados ou diretamente em www.rallyandracing.com