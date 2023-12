Kove 800X Adventure : déjà disponible en Italie

La Kove 450 Rally, avec sa référence de trois arrivées au Dakar et son prix sensationnel, est une offre à prendre en considération, mais le cercle des personnes intéressées par une moto aussi spéciale est naturellement restreint. Il n'en va pas de même pour la dernière Kove, l'enduro de voyage 800X. Les enduros de voyage de classe moyenne sont à la mode, et l'offre de Kove fait sensation.

Le Kove 800X sera disponible en trois versions : Adventure, Pro et Rally. La base technique est un cadre tubulaire en acier avec un cadre arrière en aluminium. La suspension avant se compose d'une fourche USD, tandis que l'arrière est équipé d'un bras oscillant en aluminium avec levier de renvoi sur un amortisseur central. La Kove 800X roule sur des roues à rayons métalliques sans chambre à air de 21 et 18 pouces.

Le moteur ressemble au moteur bicylindre en ligne construit par KTM/CF Motor, les dimensions 88 x 65,7 mm pour l'alésage x la course sont identiques à la version moteur des modèles KTM 790. Kove annonce 96 ch à 9000 tr/min et 80 Nm à 7500 tr/min. Six vitesses et un embrayage à friction complètent l'unité d'entraînement.

C'est en levant un sourcil que nous prenons connaissance de l'équipement de base : éclairage LED, écran TFT de 5 pouces, arceaux de protection latéraux, réservoir de 19 litres, protection moteur en aluminium, amortisseur de direction, contrôle de traction et porte-bagages.

La version de base Kove 800X Adventure est équipée d'éléments de suspension réglables du fabricant chinois Yuan avec un débattement de 210 mm, ce qui donne une hauteur de selle de 845 mm. Les étriers de frein pour le double disque avant de 310 de la marque Hangte sont de simples étriers à double piston. L'ABS est désactivable.

Le poids est annoncé à 188 kg prêt à rouler sans essence, ce qui correspond mathématiquement à environ 203 kg. L'importateur italien indique un prix de 8990 euros et une disponibilité de mars 2024, soit 3000 euros de moins que ce que KTM demande pour la 790 Adventure et toujours 1000 euros de moins que ce qui est demandé pour la CF Moto 800MT.

La Kove 800X Pro se distingue par des éléments de suspension réglables de KYB (anciennement Kayaba) qui offrent 240 mm de débattement. La hauteur d'assise passe ainsi à 875 mm. Le frein avant est équipé de disques de 320 et de pinces radiales à quatre pistons de Taisko. Le prix de 9790 euros indiqué par l'importateur italien comprend également un quickshifter de série. Livraison en Italie : mars 2024 également.

La Kove 800X Rally est encore plus adaptée au tout-terrain avec des débattements de 270 et 250 mm, la hauteur de selle passe à 895 mm. Le frein avant se compose d'un simple disque de 310 avec pince radiale à quatre pistons. Les roues à rayons tout-terrain sont équipées de pneus tout-terrain, la démultiplication finale est raccourcie. La variante Rally sera disponible en Italie à partir de l'automne 2024 et coûtera 12.980 euros. Le supplément de prix est compensé par un poids de 169 kg (poids à sec).