Kove 800X Adventure: già disponibile in Italia

Con il riferimento a tre piazzamenti alla Dakar e il suo prezzo sensazionale, la Kove 450 Rally è un'offerta che vale la pena prendere in considerazione, ma la cerchia di persone interessate a una moto così speciale è naturalmente ristretta. Non è questo il caso dell'ultima nata in casa Kove, l'enduro da turismo 800X. Le enduro da turismo di fascia media sono in voga e l'offerta di Kove è sensazionale.

La Kove 800X sarà disponibile in tre versioni: Adventure, Pro e Rally. La base tecnica è costituita da un telaio tubolare in acciaio con telaietto posteriore in alluminio. La sospensione anteriore è costituita da una forcella USD, mentre la posteriore ha un forcellone in alluminio con un puntone centrale. La Kove 800X monta cerchi tubeless a razze metalliche da 21 e 18 pollici.

Il motore è simile al bicilindrico in linea costruito da KTM/CF Motor, le dimensioni 88 x 65,7 mm per alesaggio x corsa sono identiche alla versione del motore dei modelli 790 KTM. Kove dichiara 96 CV a 9000 giri/min e 80 Nm a 7500 giri/min. Sei marce e una frizione antisaltellamento completano l'unità di trasmissione.

Notiamo la dotazione di base con un sopracciglio alzato: illuminazione a LED, display TFT da 5 pollici, protezioni laterali, serbatoio da 19 litri, paramotore in alluminio, ammortizzatore di sterzo, controllo di trazione e portapacchi.

La versione base della Kove 800X Adventure è dotata di sospensioni regolabili del produttore cinese Yuan con un'escursione delle molle di 210 mm, per un'altezza della sella di 845 mm. Le pinze dei freni per il doppio disco anteriore da 310 mm di Hangte sono semplici pinze a doppio pistoncino. L'ABS può essere disattivato.

Il peso dichiarato è di 188 kg senza benzina, che corrisponde a circa 203 kg. L'importatore italiano indica un prezzo di 8990 euro e una data di consegna a marzo 2024, vale a dire 3000 euro in meno di quanto KTM chiede per la 790 Adventure e ancora 1000 euro in meno rispetto alla CF Moto 800MT.

La Kove 800X Pro è caratterizzata da elementi di sospensione regolabili di KYB (ex Kayaba), che offrono 240 mm di escursione. L'altezza della sella sale a 875 mm. I freni anteriori sono dotati di dischi da 320 mm e pinze radiali a quattro pistoncini Taisko. Il prezzo di 9790 euro indicato dall'importatore italiano comprende anche il cambio rapido di serie. Disponibilità in Italia: sempre a marzo 2024.

Il Kove 800X Rally è ancora più adatto al fuoristrada con un'escursione delle sospensioni di 270 e 250 mm, mentre l'altezza della sella sale a 895 mm. Il freno anteriore è costituito da un disco singolo da 310 con pinza radiale a quattro pistoncini. Le ruote a razze metalliche con design off-road sono dotate di pneumatici off-road e il rapporto di trasmissione finale è stato accorciato. La versione Rally sarà disponibile in Italia dall'autunno 2024 e costerà 12.980 euro. Il sovrapprezzo è compensato da un peso di 169 kg (peso a secco).