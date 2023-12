Kove 800X Adventure: Já disponível em Itália

Com a referência de três finais no Dakar e o seu preço sensacional, a Kove 450 Rally é uma oferta que vale a pena considerar, mas o círculo de pessoas interessadas numa mota tão especial é naturalmente pequeno. Este não é o caso da mais recente Kove, a 800X touring enduro. Os enduros de turismo de gama média estão na moda e a oferta da Kove é sensacional.

A Kove 800X estará disponível em três versões: Adventure, Pro e Rally. A base técnica é um quadro tubular em aço com um quadro traseiro em alumínio. A suspensão dianteira é composta por uma forquilha USD, enquanto a traseira tem um braço oscilante em alumínio com um suporte de suspensão central. A Kove 800X roda sobre jantes tubeless com raios de arame de 21 e 18 polegadas.

O motor é semelhante ao motor de dois cilindros em linha construído pela KTM/CF Motor, as dimensões 88 x 65,7 mm para diâmetro x curso são idênticas à versão do motor dos modelos 790 KTM. A Kove especifica 96 cv a 9000 rpm e 80 Nm a 7500 rpm. Seis velocidades e uma embraiagem deslizante completam a unidade de tração.

O equipamento de base é assinalado com uma sobrancelha levantada: iluminação LED, ecrã TFT de 5 polegadas, protecções laterais, depósito de 19 litros, proteção do motor em alumínio, amortecedor de direção, controlo de tração e porta-bagagens.

A versão básica da Kove 800X Adventure está equipada com elementos de suspensão ajustáveis do fabricante chinês Yuan com 210 mm de curso da mola, resultando numa altura do assento de 845 mm. As pinças de travão do disco duplo dianteiro de 310 mm da Hangte são pinças simples de duplo pistão. O ABS pode ser desligado.

O peso é indicado como 188 kg pronto a conduzir sem gasolina, o que corresponde a cerca de 203 kg. O importador italiano indica um preço de 8990 euros e uma data de entrega de março de 2024, o que é 3000 euros menos do que a KTM cobra pela 790 Adventure e ainda 1000 euros mais barato do que a CF Moto 800MT.

A Kove 800X Pro caracteriza-se por elementos de suspensão ajustáveis da KYB (anteriormente Kayaba), que proporcionam 240 mm de curso de suspensão. Isto aumenta a altura do assento para 875 mm. Os travões dianteiros estão equipados com discos de 320 mm e pinças radiais de quatro pistões da Taisko. O preço de 9790 euros indicado pelo importador italiano inclui também uma alavanca de mudanças rápida de série. Disponibilidade em Itália: também em março de 2024.

A Kove 800X Rally é ainda mais adequada para utilização fora de estrada com um curso de suspensão de 270 e 250 mm, enquanto a altura do assento aumenta para 895 mm. O travão dianteiro é composto por um disco simples 310 com pinça radial de quatro pistões. As jantes de raios de arame com desenho off-road são calçadas com pneus off-road e a relação final de transmissão é encurtada. A versão Rally estará disponível em Itália a partir do outono de 2024 e custará 12.980 euros. A sobretaxa é compensada por um peso de 169 kg (peso seco).