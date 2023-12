El motor de Benetton: Las estrellas de la categoría reina

El jefe de equipo de Red Bull Racing, Christian Horner, dijo recientemente: "Cuando entramos en la categoría reina, se nos veía como el equipo fiestero que no se tomaba la vida y la Fórmula 1 tan en serio como las escuderías establecidas".

Pensé para mis adentros: Un momento, la música más alta en los boxes, las modelos más bellas en el paddock, golpes de marketing sensacionales, algunos de los mejores pilotos al volante... todo eso ya lo teníamos cuando Red Bull aún no existía en la categoría reina. Por aquel entonces, esta escudería se llamaba Benetton, las estrellas del rock del paddock de GP. El autor Damien Smith los llama apropiadamente los rebeldes de la Fórmula 1 en el título de su nuevo libro.

Los equipos de GP siempre han sufrido cambios. La mayoría de los aficionados modernos a la F1 de la generación Netflix no saben que la actual escudería Alpine, por ejemplo, tuvo su origen en el sudafricano Ted Toleman. El equipo de Enstone compitió con nombres muy diferentes:

1981-1985: Toleman

1986-2001: Benetton Fórmula

2002-2009: Renault F1

2010: Lotus Renault GP

2011-2015: Lotus F1

2016-020: Renault F1

Desde 2021: Alpine F1

Tras unos años en la Fórmula 2, el empresario sudafricano Ted Toleman entró en la Fórmula 1 con coches sin probar y a medio terminar. Ni el coche estaba listo, ni el nuevo motor Hart turbo, en Bélgica en 1981. Los comienzos fueron duros, los fallos de motor numerosos.



Un año más tarde, los coches conseguían regularmente estar en la parrilla de salida, en Holanda se dio la vuelta rápida, en Brands Hatch Derek Warwick condujo hasta el segundo puesto antes de retirarse. El punto débil seguía siendo el motor, así que Warwick tardó hasta Zandvoort 1983 en conseguir sus primeros puntos.



El primer podio llegó en 1984 con Ayrton Senna, y en 1985 Teo Fabi consiguió la primera pole position en Nürburgring. A continuación, el equipo pasó a manos del patrocinador Benetton, y Gerhard Berger logró la primera victoria en un Gran Premio con motores BMW en México en 1986. A partir de entonces, las cosas fueron en constante ascenso. Sexto en 1986, quinto en 1987, tercero en tres ocasiones (1988, 1992 y 1993), segundo en 1994.



Michael Schumacher se proclamó campeón del mundo con el equipo en 1994 y 1995, y en el segundo año el equipo ganó la Copa de Constructores. Más tarde se convirtió en la escudería Renault, con Fernando Alonso en 2005 y 2006. Después hubo varios cambios de propietario, y hoy el equipo es el buque insignia de Renault en la categoría reina, con el nombre de Alpine.

Si Ted Toleman hubiera tirado la toalla el primer año, el patrocinador habría cancelado los pagos y la escudería habría muerto. Quién sabe qué habría sido de las carreras de Gerhard Berger, Ayrton Senna y Michael Schumacher.



El autor Damien Smith nos lleva de viaje con un equipo poco convencional y llamativo. El veterano periodista de Fórmula 1 comienza explicando cómo el fabricante italiano de ropa Benetton apostó inicialmente por los caballos equivocados en la Fórmula 1 y por qué Luciano Benetton decidió pasar de patrocinador a propietario del equipo.



Esto nos lleva de nuevo a Ted Toleman y su equipo. Smith relata de forma experta y entretenida cómo los patrocinadores se convirtieron en aspirantes al título a lo largo de los años. Un factor clave en esto - el inteligente Flavio Briatore como jefe de equipo.



El italiano da su opinión en detalle, al igual que los veteranos técnicos de F1 Rory Byrne y Pat Symonds (que también escribió el prólogo). Todos ellos abren su tesoro de anécdotas, para deleite del lector.



Briatore supo reconocer el talento de Michael Schumacher. Tras una sola carrera en el campeonato del mundo con Jordan, en 1991, Flavio y el promotor de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone consiguieron que el joven alemán pasara de Jordan a Benetton. Briatore quería un piloto ganador, Ecclestone quería un potencial campeón del mundo alemán.



Tres años más tarde, Michael Schumacher era campeón con Benetton, defendiendo con éxito su título en 1995. Cuando Schumi se marchó a Ferrari, comenzó el declive de Benetton, en parte debido a la pérdida del apoyo de Renault. A pesar del talento de Gerhard Berger y Jean Alesi, prevaleció un ambiente de resaca y los rebeldes fueron incapaces de repetir sus éxitos anteriores. A finales de 2001, el Grupo Renault se hizo con el control del equipo.



Cómo Benetton puso bajo presión a la escudería Williams, que había dominado durante años, qué había detrás de la acusación de que los títulos mundiales de Benetton de 1994 y 1995 no se hicieron correctamente, por qué estos pensadores laterales de todo el mundo fueron capaces de tener tanto éxito - ciertamente no aprendemos todo sobre esto y mucho más, pero más que nunca.



Damien Smith consigue el equilibrio necesario para satisfacer tanto a los aficionados a la tecnología como a los entusiastas de la estadística o a los lectores interesados en el trasfondo económico de la participación de una empresa mundial en la Fórmula 1. Pero, por encima de todo, Smith ha comprendido que las personas son siempre el centro. Nos muestra cómo expertos con caracteres muy diferentes se unieron en Benetton y forjaron un estrecho vínculo a lo largo de los años.



"Benetton - Rebeldes de la Fórmula 1" es un libro apasionante, polifacético, sorprendente, con momentos divertidísimos y otros profundamente tristes. Benetton fue innovador y controvertido, muchos aficionados adoraban al equipo, las escuderías establecidas al principio sonreían a los recién llegados, más tarde les temían. Pero, independientemente de lo que cada uno pensara de la escudería, Benetton no dejó indiferente a nadie. Otro gran acierto de la editorial Evro.





Resumen de los hechos más importantes

Damien Smith: Benetton - Rebels of Formula 1

Con prólogo de Pat Symonds

Publicado por Evro, Inglaterra

ISBN: 978-1-910505-58-8

Texto en inglés

Formato 27,2 x 22,8 cm

344 páginas

278 fotos

Disponible por unos 70 euros en comercios especializados o directamente en Evro Publishing