C'est ainsi que fonctionnait Benetton : Les stars du rock de la classe royale

Récemment, le chef de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, a déclaré : "Lorsque nous sommes entrés dans la catégorie reine, nous étions seulement considérés comme la troupe de fêtards qui ne prenait pas la vie et la Formule 1 aussi sérieusement que les écuries de course établies".

Cela m'a traversé l'esprit : attendez, la musique la plus forte dans les stands, les plus beaux mannequins dans le paddock, des coups marketing retentissants, quelques-uns des meilleurs pilotes au volant - nous avions déjà tout cela lorsque Red Bull n'existait pas encore dans la catégorie reine. Cette équipe s'appelait alors Benetton, les rock stars du paddock des GP. Dans le titre de son nouveau livre, l'auteur Damien Smith les appelle, également à juste titre, les rebelles de la Formule 1.

Les équipes de GP ont toujours connu des changements. La plupart des fans de F1 modernes de la génération Netflix ne savent pas que l'actuelle écurie Alpine, par exemple, a vu le jour grâce au Sud-Africain Ted Toleman. L'équipe d'Enstone a concouru sous des noms très différents :

1981-1985 : Toleman

1986-2001 : Benetton Formula

2002-2009 : Renault F1

2010 : Lotus Renault GP

2011-2015 : Lotus F1

2016-020 : Renault F1

Depuis 2021 : Alpine F1

Après quelques années en Formule 2, l'entrepreneur sud-africain Ted Toleman s'est lancé dans la Formule 1 avec des voitures non testées et à moitié terminées. Ni la voiture n'était prête, ni le nouveau moteur à turbocompresseur dur, à l'époque en Belgique en 1981. Les débuts furent laborieux, les pannes de moteur nombreuses.



Un an plus tard, les voitures parvenaient régulièrement à se placer sur la grille de départ, en Hollande, il y avait le meilleur tour, à Brands Hatch, Derek Warwick se classait deuxième jusqu'à l'abandon. Le point faible était toujours le moteur, c'est pourquoi il fallut attendre Zandvoort en 1983 pour que Warwick marque ses premiers points.



Puis en 1984, avec Ayrton Senna, le premier podium, et en 1985, Teo Fabi a décroché la première pole position, sur le circuit du Nürburgring. L'équipe a ensuite été rachetée par le sponsor Benetton et Gerhard Berger a remporté son premier Grand Prix au Mexique en 1986 avec des moteurs BMW. À partir de là, les choses ont continué à s'améliorer. Sixième au classement général en 1986, cinquième en 1987, trois fois troisième (1988, 1992 et 1993), deuxième au classement général en 1994.



Michael Schumacher est devenu champion du monde avec l'équipe en 1994 et 1995, et la deuxième année, l'équipe a remporté la coupe des constructeurs. Plus tard, l'équipe est devenue l'écurie d'usine Renault, d'autres titres ont suivi avec Fernando Alonso en 2005 et 2006, puis à nouveau plusieurs changements de propriétaires, et aujourd'hui, l'équipe est le fleuron de Renault dans la catégorie reine, sous le nom d'Alpine.

Si Ted Toleman avait jeté l'éponge dès la première année, le sponsor aurait cessé de payer et l'écurie serait morte. Qui sait ce qu'auraient alors été les carrières de Gerhard Berger, Ayrton Senna et Michael Schumacher.



L'auteur Damien Smith nous emmène en voyage avec une équipe qui était non conventionnelle et criarde. Le journaliste de longue date spécialisé dans la Formule 1 commence par expliquer comment le fabricant italien de vêtements Benetton a d'abord misé sur les mauvais chevaux en Formule 1 et pourquoi Luciano Benetton a décidé de passer du statut de bailleur de fonds à celui de propriétaire d'équipe.



Cela nous ramène à Ted Toleman et à sa troupe. Smith raconte de manière compétente et divertissante comment des joueurs de l'ombre sont devenus au fil des ans des candidats au titre. Un facteur essentiel à cet égard - l'astucieux Flavio Briatore en tant que chef d'équipe.



L'Italien s'exprime longuement, tout comme les techniciens de F1 de longue date Rory Byrne et Pat Symonds (qui a également rédigé la préface). Ils ouvrent leur trésor d'anecdotes, pour le plus grand plaisir du lecteur.



Briatore a eu l'intelligence de reconnaître le talent de Michael Schumacher. Après une seule course de championnat du monde avec Jordan en 1991, Flavio et le promoteur de la Formule 1 Bernie Ecclestone ont arrangé le passage du jeune Allemand de Jordan à Benetton. Briatore voulait un pilote gagnant, Ecclestone un potentiel champion du monde allemand.



Trois ans plus tard, Michael Schumacher était champion avec Benetton, il a défendu son titre avec succès en 1995. Lorsque Schumi est parti chez Ferrari, Benetton a commencé à décliner, notamment en raison de la perte du soutien de l'usine Renault ; malgré le talent de Gerhard Berger et de Jean Alesi, l'ambiance était à la gueule de bois, les rebelles ne pouvaient plus renouer avec les succès passés. Fin 2001, le groupe Renault a repris l'équipe.



Comment Benetton a mis en difficulté l'écurie Williams, qui avait dominé pendant des années, ce qui se cache derrière le reproche selon lequel les titres de champion du monde de Benetton en 1994 et 1995 ne se sont pas déroulés correctement, pourquoi ce sont justement ces anticonformistes qui ont pu connaître un tel succès, nous n'apprenons certainement pas tout sur ces sujets, mais beaucoup plus que rarement auparavant.



Damien Smith réussit le grand écart de satisfaire aussi bien les fans de technique que les amateurs de statistiques ou les lecteurs qui s'intéressent à l'arrière-plan économique de l'engagement d'une entreprise mondiale dans la Formule 1. Mais surtout, Smith a compris que l'homme est toujours au centre. Il nous montre comment des professionnels de caractères très différents se sont retrouvés chez Benetton et ont forgé un lien étroit au fil des années.



"Benetton - Rebels of Formula 1" est écrit de manière passionnante, avec de multiples facettes, des moments étonnants de drôlerie et de profonde tristesse. Benetton était révolutionnaire et controversé, de nombreux fans ont aimé l'équipe, les écuries de course établies ont d'abord souri aux nouveaux venus, puis les ont craints. Mais quelle que soit l'opinion que l'on avait de l'écurie, Benetton n'a certainement laissé personne indifférent. Un autre grand coup d'Evro Publishing.





L'essentiel en bref

Damien Smith : Benetton - Rebels of Formula 1

Avec une préface de Pat Symonds

De la maison d'édition Evro, Angleterre

ISBN : 978-1-910505-58-8

Texte en anglais

Format 27,2 x 22,8 cm

344 pages

278 photos

Pour environ 70 euros dans les magasins spécialisés ou directement chez Evro Publishing