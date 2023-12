Cosa ha fatto la Benetton: Le rockstar della classe regina

Il boss della Red Bull Racing, Christian Horner, ha recentemente dichiarato: "Quando siamo entrati nella classe regina, eravamo visti come la squadra festaiola che non prendeva la vita e la Formula 1 sul serio come le scuderie affermate".

Mi sono detto: "Aspettate un attimo, la musica più forte nei box, le modelle più belle nel paddock, colpi di marketing sensazionali, alcuni dei migliori piloti al volante - avevamo già tutto questo quando la Red Bull non esisteva ancora nella classe regina. All'epoca, questa squadra si chiamava Benetton, la rockstar del paddock dei GP. L'autore Damien Smith li definisce appropriatamente i ribelli della Formula 1 nel titolo del suo nuovo libro.

Le squadre di GP sono sempre state soggette a cambiamenti. La maggior parte dei moderni fan della F1 della generazione Netflix non sa che l'attuale squadra Alpine, ad esempio, ha avuto origine dal sudafricano Ted Toleman. La squadra di Enstone ha gareggiato con nomi molto diversi:

1981-1985: Toleman

1986-2001: Benetton Formula

2002-2009: Renault F1

2010: Lotus Renault GP

2011-2015: Lotus F1

2016-020: Renault F1

Dal 2021: Alpine F1

Dopo alcuni anni in Formula 2, l'imprenditore sudafricano Ted Toleman entrò in Formula 1 con vetture non collaudate e semilavorate. Nel 1981, in Belgio, né la vettura né il nuovo motore turbo Hart erano pronti. Gli inizi furono duri, i guasti al motore numerosi.



Un anno più tardi, le auto si piazzarono regolarmente sulla griglia di partenza, in Olanda ci fu il giro più veloce, a Brands Hatch Derek Warwick si piazzò al secondo posto prima di ritirarsi. Il punto debole era ancora il motore, così ci volle fino a Zandvoort 1983 perché Warwick ottenesse i suoi primi punti.



Il primo podio arrivò nel 1984 con Ayrton Senna e nel 1985 Teo Fabi ottenne la prima pole position al Nürburgring. La squadra fu poi acquisita dallo sponsor Benetton e Gerhard Berger ottenne la prima vittoria in un Gran Premio con motori BMW in Messico nel 1986. Da quel momento in poi, le cose andarono costantemente in crescendo. Sesto posto assoluto nel 1986, quinto nel 1987, terzo tre volte (1988, 1992 e 1993), secondo posto assoluto nel 1994.



Michael Schumacher divenne campione del mondo con la squadra nel 1994 e nel 1995, e nel secondo anno la squadra vinse la Coppa Costruttori. In seguito, la scuderia è diventata la squadra corse Renault, con Fernando Alonso ha vinto altri titoli nel 2005 e nel 2006, poi ci sono stati altri cambi di proprietà e oggi la squadra è il fiore all'occhiello della Renault nella classe regina, con il nome di Alpine.

Se Ted Toleman avesse gettato la spugna il primo anno, lo sponsor avrebbe annullato i pagamenti e la squadra sarebbe morta. Chissà cosa sarebbe successo alle carriere di Gerhard Berger, Ayrton Senna e Michael Schumacher.



L'autore Damien Smith ci accompagna in un viaggio con una squadra non convenzionale e appariscente. Il giornalista di lungo corso della Formula 1 inizia spiegando come il produttore italiano di abbigliamento Benetton abbia inizialmente appoggiato i cavalli sbagliati della Formula 1 e perché Luciano Benetton abbia deciso di trasformarsi da finanziatore a proprietario della squadra.



Questo ci riporta a Ted Toleman e al suo team. Smith fornisce un resoconto esperto e divertente di come i sostenitori siano diventati contendenti del titolo nel corso degli anni. Un fattore chiave in questo senso è stato l'intelligente Flavio Briatore come boss della squadra.



L'italiano dice la sua in dettaglio, così come i tecnici di lungo corso della F1 Rory Byrne e Pat Symonds (che ha anche scritto la prefazione). I due aprono il loro tesoro di aneddoti, per la gioia del lettore.



Briatore fu abbastanza intelligente da riconoscere il talento di Michael Schumacher. Dopo una sola gara di campionato del mondo con la Jordan nel 1991, Flavio e il promotore della Formula 1 Bernie Ecclestone fecero in modo che il giovane tedesco passasse dalla Jordan alla Benetton. Briatore voleva un pilota vincente, Ecclestone voleva un potenziale campione del mondo dalla Germania.



Tre anni dopo, Michael Schumacher divenne campione con la Benetton, difendendo con successo il titolo nel 1995. Quando Schumi passò alla Ferrari, iniziò il declino della Benetton, in parte dovuto alla perdita del supporto della Renault. Nonostante il talento di Gerhard Berger e Jean Alesi, prevalse l'atmosfera da postumi della sbornia e i ribelli non riuscirono a ripetere i successi precedenti. Alla fine del 2001, il Gruppo Renault rilevò la squadra.



Come la Benetton abbia messo sotto pressione la scuderia Williams, che aveva dominato per anni, cosa c'era dietro l'accusa che i titoli mondiali della Benetton del 1994 e del 1995 non fossero stati fatti a regola d'arte, perché questi pensatori laterali abbiano potuto avere così tanto successo: di certo non scopriamo tutto questo e molto altro, ma più che mai.



Damien Smith riesce a trovare l'equilibrio necessario per soddisfare sia i fan della tecnologia che gli appassionati di statistica o i lettori interessati ai retroscena economici del coinvolgimento della Formula 1 in un'azienda globale. Soprattutto, però, Smith ha capito che le persone sono sempre al centro. Ci mostra come esperti con caratteri molto diversi si siano uniti alla Benetton e abbiano creato un legame stretto nel corso degli anni.



"Benetton - I ribelli della Formula 1" è scritto in modo appassionante, sfaccettato, sorprendente, con momenti divertenti e profondamente tristi. La Benetton è stata innovativa e controversa, molti tifosi l'hanno amata, le scuderie affermate hanno inizialmente sorriso ai nuovi arrivati, poi li hanno temuti. Ma a prescindere dal giudizio sulla squadra, la Benetton non ha lasciato indifferente nessuno. Un'altra grande mossa di Evro Publishing.





I fatti più importanti in breve

Damien Smith: Benetton - Rebels of Formula 1

Con una prefazione di Pat Symonds

Pubblicato da Evro, Inghilterra

ISBN: 978-1-910505-58-8

Testo in inglese

Formato 27,2 x 22,8 cm

344 pagine

278 foto

Disponibile a circa 70 euro presso i rivenditori specializzati o direttamente presso Evro Publishing