O que fez a Benetton vibrar: As estrelas de rock da categoria rainha

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, disse recentemente: "Quando entrámos na categoria rainha, éramos vistos apenas como a equipa festiva que não levava a vida e a Fórmula 1 tão a sério como as equipas de corrida estabelecidas."

Pensei para comigo: Espera aí, a música mais alta nas boxes, os modelos mais bonitos no paddock, golpes de marketing sensacionais, alguns dos melhores pilotos ao volante - já tínhamos tudo isso quando a Red Bull ainda não existia na categoria rainha. Nessa altura, esta equipa chamava-se Benetton, as estrelas de rock do paddock de GP. O autor Damien Smith chama-lhes, apropriadamente, os rebeldes da Fórmula 1 no título do seu novo livro.

As equipas de GP sempre passaram por mudanças. A maioria dos fãs modernos da F1 da geração Netflix não se apercebe que a atual equipa de corridas Alpine, por exemplo, teve as suas origens no sul-africano Ted Toleman. A equipa de Enstone competiu com nomes muito diferentes:

1981-1985: Toleman

1986-2001: Benetton Formula

2002-2009: Renault F1

2010: Lotus Renault GP

2011-2015: Lotus F1

2016-020: Renault F1

Desde 2021: Alpine F1

Depois de alguns anos na Fórmula 2, o empresário sul-africano Ted Toleman entrou na Fórmula 1 com carros não testados e meio acabados. Nem o carro estava pronto, nem o novo motor turbo Hart, na Bélgica em 1981. Os inícios foram difíceis, as falhas de motor numerosas.



Um ano mais tarde, os carros conseguiam entrar regularmente na grelha de partida, na Holanda houve a volta mais rápida, em Brands Hatch Derek Warwick chegou ao segundo lugar antes de se retirar. O ponto fraco continuava a ser o motor, pelo que foi preciso esperar até Zandvoort 1983 para Warwick marcar os seus primeiros pontos.



O primeiro pódio aconteceu em 1984 com Ayrton Senna e, em 1985, Teo Fabi conquistou a primeira pole position em Nürburgring. A equipa foi então adquirida pelo patrocinador Benetton e Gerhard Berger alcançou a primeira vitória num Grande Prémio com motores BMW no México em 1986. A partir daí, as coisas foram sempre a subir. Sexto lugar à geral em 1986, quinto em 1987, terceiro por três vezes (1988, 1992 e 1993), segundo lugar à geral em 1994.



Michael Schumacher torna-se campeão do mundo com a equipa em 1994 e 1995 e, no segundo ano, a equipa vence a Taça dos Construtores. Mais tarde, tornou-se a equipa de corridas de trabalho da Renault, seguindo-se outros títulos com Fernando Alonso em 2005 e 2006, depois várias mudanças de propriedade e, atualmente, a equipa é o porta-estandarte da Renault na categoria rainha, sob o nome Alpine.

Se Ted Toleman tivesse desistido no primeiro ano, o patrocinador teria cancelado os pagamentos e a equipa de corridas estaria morta. Quem sabe o que teria acontecido às carreiras de Gerhard Berger, Ayrton Senna e Michael Schumacher.



O autor Damien Smith leva-nos numa viagem com uma equipa que era pouco convencional e vistosa. O jornalista de longa data da Fórmula 1 começa por explicar como o fabricante italiano de vestuário Benetton apoiou inicialmente os cavalos errados na Fórmula 1 e por que razão Luciano Benetton decidiu passar de apoiante a proprietário de uma equipa.



Isto leva-nos de volta a Ted Toleman e à sua equipa. Smith faz um relato especializado e divertido de como os apoiantes se tornaram candidatos ao título ao longo dos anos. Um fator-chave neste processo é o inteligente Flavio Briatore como chefe de equipa.



O italiano tem uma palavra a dizer em pormenor, tal como os técnicos de F1 de longa data Rory Byrne e Pat Symonds (que também escreveu o prefácio). Estes abrem o seu tesouro de anedotas, para grande deleite do leitor.



Briatore foi suficientemente inteligente para reconhecer o talento de Michael Schumacher. Depois de apenas uma corrida do campeonato do mundo com a Jordan em 1991, Flavio e o promotor de Fórmula 1 Bernie Ecclestone conseguiram que o jovem alemão mudasse da Jordan para a Benetton. Briatore queria um piloto vencedor, Ecclestone queria um potencial campeão mundial da Alemanha.



Três anos mais tarde, Michael Schumacher foi campeão com a Benetton, defendendo com sucesso o seu título em 1995. Quando Schumi se transfere para a Ferrari, começa o declínio da Benetton, em parte devido à perda do apoio da Renault, e apesar do talento de Gerhard Berger e Jean Alesi, o clima de ressaca prevalece e os rebeldes não conseguem repetir os sucessos anteriores. No final de 2001, o Grupo Renault assumiu o controlo da equipa.



Como é que a Benetton colocou sob pressão a equipa Williams, que dominou durante anos, o que estava por detrás da acusação de que os títulos de campeões do mundo de 1994 e 1995 da Benetton não tinham sido feitos corretamente, porque é que estes pensadores laterais foram capazes de ter tanto sucesso - não ficamos certamente a saber tudo isto e muito mais, mas mais do que nunca.



Damien Smith consegue o equilíbrio entre satisfazer os fãs da tecnologia e os entusiastas da estatística ou os leitores interessados no contexto económico do envolvimento de uma empresa global na Fórmula 1. Mas, acima de tudo, Smith compreendeu que as pessoas estão sempre no centro. Ele mostra-nos como especialistas com carácteres muito diferentes se juntaram na Benetton e criaram uma ligação estreita ao longo dos anos.



"Benetton - Rebeldes da Fórmula 1" é escrito de forma empolgante, multifacetado, surpreendente, com momentos engraçados e profundamente tristes. A Benetton foi inovadora e controversa, muitos fãs adoraram a equipa, as equipas de corrida estabelecidas sorriram inicialmente para os recém-chegados, mais tarde temeram-nos. Mas independentemente da opinião que se tenha sobre a equipa de corridas, a Benetton não deixou ninguém indiferente. Mais uma grande jogada da Evro Publishing.





Os factos mais importantes em resumo

Damien Smith: Benetton - Rebels of Formula 1

Com um prefácio de Pat Symonds

Publicado pela Evro, Inglaterra

ISBN: 978-1-910505-58-8

Texto em inglês

Formato 27,2 x 22,8 cm

344 páginas

278 fotografias

Disponível por cerca de 70 euros em revendedores especializados ou diretamente na Evro Publishing