Ducati Panigale 2023 Replica : Cher et limité

Ducati ne se contente pas de gagner des courses et des titres de champion du monde, ils en font aussi quelque chose : Pour acquérir une Panigale 2023 Racing Replicas en édition limitée, il faut mettre la main à la poche, bien plus que pour un modèle de série.

MotoGP, Superbike, Supersport : les pilotes Ducati ont remporté les trois principaux championnats du monde de moto en 2023 . Aucun constructeur n'a jamais remporté les deux principaux titres, celui du MotoGP et celui du Superbike, pendant deux années consécutives. En 2023, le titre Supersport est venu s'ajouter à la liste.

Ducati célèbre cette extraordinaire accumulation de titres mondiaux avec une édition spéciale de la Ducati Panigale. Son design s'inspire des motos d'usine MotoGP de Francesco Bagnaia, Jorge Martín et Marco Bezzecchi, de la moto d'usine Superbike Panigale V4R d'Álvaro Bautista et de la Panigale V2 de Nicolò Bulega du championnat Supersport.

Les Ducati Panigale V4 dédiées à Bagnaia et Bautista reprennent le schéma de couleurs jaunes avec lequel ils ont disputé les courses du championnat du monde MotoGP et Superbike à Misano. Il y aura 263 exemplaires de la réplique de Bagnaia.

Chaque moto de cette série spéciale porte la signature du pilote concerné sur le réservoir, protégée par une couche de vernis transparent. Les cinq répliques portent les numéros de départ des héros Ducati : Pecco Bagnaias 63, Álvaro Bautista 19, Jorge Martín 89, Marco Bezzecchi's 72 et le 11 de Nicolò Bulega.

Comme les vraies machines de course, les Panigale 2023 Racing Replicas n'existent qu'en version monoplace. Sur le té de fourche supérieur est encastrée une plaque sur laquelle sont gravés le nom du modèle et le numéro progressif. Il y a une clé correspondante et, au démarrage, l'écran affiche une animation correspondante.

La Ducati Panigale V4R en édition Bautista jaune sera produite en 219 exemplaires. Elle est encore améliorée avec un réservoir en aluminium brossé, des winglets en carbone et des roues forgées marchesini.

La Panigale V4 dédiée au vice-champion du monde MotoGP Jorge Martin reprend les couleurs du team Pramac et est limitée à 189 exemplaires. 72 pièces sont fabriquées de manière analogue au numéro de départ de Bezzecchi de la Panigale avec la peinture de l'équipe Mooney.

La base technique de ces quatre Racing Replicas est la Ducati Panigale V4S, affinée avec de nombreuses pièces spéciales comme l'indispensable embrayage à sec et le pot d'échappement Akrapovic conforme aux normes routières. Le frein avant est équipé d'étriers Stylema et d'un maître-cylindre à réglage externe. Les repose-pieds réglables sont fournis par Rizoma et le disque de carénage est la version racing. En plus, il y a des pièces en carbone : Protection de l'échappement, couvercle de l'alternateur, garde-boue arrière, conduits d'air sur le frein avant et protection du bras oscillant.

Pour une utilisation sur circuit, un couvercle d'embrayage ouvert et des kits de démontage des rétroviseurs et du support de plaque d'immatriculation sont fournis. On peut également profiter d'un bouchon de réservoir fraisé et s'auto-coacher à l'aide du module GPS qui enregistre les temps au tour et les temps par secteur.

La Ducati Panigale V2 Bulega 2023 World Champion Replica reprend la peinture du team Aruba. Elle fait plaisir avec des éléments de suspension Öhlins avec amortisseur de direction, un échappement Akrapovic, une batterie lithium-ion et des repose-pieds réglables. Les deux garde-boue et les protections du couvercle d'embrayage, du bras oscillant et de l'amortisseur sont en carbone. 111 exemplaires seront construits.

Les Racing Replica Sonnder ou modèles de collection basés sur la Panigale V4S sont disponibles à partir de 63.000 euros, la Bulega V2 Replica est bien moins chère avec 43.000 euros. Par souci d'exhaustivité, afin que personne ne puisse dire que nous n'avons pas rempli notre devoir d'information : Une Panigale V4S sans autres accessoires coûte 32.790 euros, la Panigale V2 est disponible à partir de 20.690 euros.