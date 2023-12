Ducati Panigale 2023 Replica: costosa e limitata

Ducati non si limita a vincere gare e titoli mondiali, ma ci guadagna anche qualcosa: Se volete una Panigale 2023 Racing Replicas in edizione limitata, dovete scavare più a fondo nelle vostre tasche che per un modello di serie.

MotoGP, Superbike, Supersport: i piloti Ducati hanno vinto i tre più importanti campionati mondiali di motociclismo nel 2023. Nessun produttore ha mai vinto entrambi i titoli più importanti, il Campionato del Mondo MotoGP e Superbike, in due anni consecutivi. Nel 2023 si è aggiunto anche il titolo Supersport.

Ducati celebra questo straordinario accumulo di titoli mondiali con un'edizione speciale della Ducati Panigale. Il suo design si ispira alle moto ufficiali della MotoGP di Francesco Bagnaia, Jorge Martín e Marco Bezzecchi, alla Panigale V4R ufficiale della Superbike di Álvaro Bautista e alla Panigale V2 di Nicolò Bulega del Campionato Mondiale Supersport.

Le Ducati Panigale V4 dedicate a Bagnaia e Bautista adottano la colorazione gialla con cui i due hanno corso a Misano nei campionati mondiali MotoGP e Superbike. Le repliche di Bagnaia saranno 263.

Ogni moto di questa serie speciale porta la firma del rispettivo pilota sul serbatoio, protetta da uno strato di vernice trasparente. Le cinque repliche portano i numeri di partenza degli eroi Ducati: Pecco Bagnaias 63, Álvaro Bautistas 19, Jorge Martíns 89, Marco Bezzecchi 72 e Nicolò Bulega 11.

Le Panigale 2023 Racing Repliche, come le vere moto da corsa, sono disponibili solo come monoposto. Una targhetta con inciso il nome del modello e il numero progressivo è incastonata nella pinza tripla superiore. C'è anche un tasto corrispondente e il display mostra un'animazione corrispondente quando la moto viene avviata.

La Ducati Panigale V4R sarà prodotta in 219 esemplari in edizione Bautista in colore giallo. La Panigale V4R è ulteriormente arricchita da un serbatoio in alluminio spazzolato, alette in carbonio e cerchi forgiati Marchesini.

La Panigale V4 dedicata al vice campione del mondo della MotoGP Jorge Martin riprende i colori del team Pramac ed è limitata a 189 esemplari. Saranno prodotte 72 Panigale con la livrea del team Mooney, che corrispondono al numero di partenza di Bezzecchi.

La base tecnica di queste quattro repliche da corsa è la Ducati Panigale V4S, aggiornata con una serie di parti speciali come l'indispensabile frizione a secco e lo scarico Akrapovic stradale. Il freno anteriore è stato aggiornato con pinze freno Stylema e una pompa freno con regolatore esterno. Le pedane regolabili sono fornite da Rizoma e il disco della carenatura è la versione racing. Sopra ci sono parti in carbonio: Protezione dello scarico, copertura dell'alternatore, parafango posteriore, condotti d'aria sul freno anteriore e protezione del forcellone.

Per l'uso in pista, sono inclusi un coperchio della frizione aperto e kit per la rimozione degli specchietti e del portatarga. Si può anche godere di un tappo del serbatoio fresato e allenarsi con l'aiuto del modulo GPS, che registra i tempi sul giro e i tempi di settore.

La Ducati Panigale V2 Bulega 2023 World Champion Replica assume la livrea del team Aruba. È dotata di sospensioni Öhlins con ammortizzatore di sterzo, scarico Akrapovic, batteria agli ioni di litio e pedane regolabili. Entrambi i parafanghi e le protezioni per il coperchio della frizione, il forcellone e il puntone della sospensione sono realizzati in fibra di carbonio. Vengono costruite 111 unità.

Le Racing Replica Sonnder o i modelli da collezione basati sulla Panigale V4S sono disponibili a partire da 63.000 euro, mentre la Bulega V2 Replica è notevolmente più economica a 43.000 euro. Solo per completezza, affinché nessuno possa dire che non abbiamo adempiuto al nostro dovere di informazione: Una Panigale V4S costa 32.790 euro senza accessori aggiuntivi, la Panigale V2 è disponibile a partire da 20.690 euro.