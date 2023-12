Réplica da Ducati Panigale 2023: cara e limitada

A Ducati não se limita a ganhar corridas e títulos de campeonatos do mundo, também faz algo com isso: Se quiser uma réplica de edição limitada da Panigale 2023 Racing Replicas, tem de ir mais fundo nos seus bolsos do que para um modelo de produção

MotoGP, Superbike, Supersport: os pilotos da Ducati venceram os três campeonatos mundiais de motociclismo mais importantes em 2023. Nunca nenhum fabricante ganhou os dois títulos mais importantes, os Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike, em dois anos consecutivos. Em 2023, o título de Supersport foi adicionado ao topo.

A Ducati está a celebrar esta extraordinária acumulação de títulos de campeonatos mundiais com uma edição especial da Ducati Panigale. O seu design é inspirado nas motos de trabalho de MotoGP de Francesco Bagnaia, Jorge Martín e Marco Bezzecchi, na Panigale V4R de Superbike de Álvaro Bautista e na Panigale V2 de Nicolò Bulega do Campeonato do Mundo de Supersport.

As Ducati Panigale V4 dedicadas a Bagnaia e Bautista adoptam o esquema de cores amarelo com que os dois correram nos Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike em Misano. Haverá 263 réplicas de Bagnaia.

Cada mota desta série especial tem a assinatura do respetivo piloto no depósito, protegida por uma camada de verniz transparente. As cinco réplicas têm os números de partida dos heróis da Ducati: Pecco Bagnaias 63, Álvaro Bautistas 19, Jorge Martíns 89, Marco Bezzecchi 72 e Nicolò Bulega 11.

As réplicas da Panigale 2023 Racing estão - tal como as verdadeiras motas de corrida - disponíveis apenas como monolugares. Uma placa gravada com o nome do modelo e o número consecutivo é colocada na pinça tripla superior. Existe também uma chave correspondente e o ecrã mostra uma animação correspondente quando a moto é ligada.

Haverá 219 unidades da Ducati Panigale V4R como uma edição Bautista em amarelo. É ainda melhorada com um depósito em alumínio escovado, asas em carbono e jantes forjadas Marchesini.

A Panigale V4 dedicada ao vice-campeão mundial de MotoGP Jorge Martin assume as cores da equipa Pramac e está limitada a 189 unidades. Serão produzidas 72 Panigale com a pintura da equipa Mooney para corresponder ao número de partida de Bezzecchi.

A base técnica destas quatro réplicas de corrida é a Ducati Panigale V4S, melhorada com uma série de peças especiais, tais como a indispensável embraiagem seca e o escape Akrapovic para estrada. O travão dianteiro foi melhorado com pinças de travão Stylema e um cilindro mestre de travão com regulador externo. Os apoios para os pés ajustáveis são fornecidos pela Rizoma e o disco da carenagem é a versão de competição. Há peças de carbono no topo: Proteção do escape, cobertura do alternador, guarda-lamas traseiro, condutas de ar no travão dianteiro e protetor do braço oscilante.

Para utilização em pista, está incluída uma cobertura de embraiagem aberta e kits para remover os espelhos e o suporte da matrícula. Pode também desfrutar de uma tampa de depósito de combustível fresada e treinar-se com a ajuda do módulo GPS, que regista os tempos por volta e por sector.

A réplica da Ducati Panigale V2 Bulega 2023 Campeã do Mundo assume a pintura da equipa de Aruba. Possui elementos de suspensão Öhlins, incluindo amortecedor de direção, escape Akrapovic, bateria de iões de lítio e apoios para os pés ajustáveis. Os guarda-lamas e os protectores da tampa da embraiagem, do braço oscilante e do suporte da suspensão são feitos de fibra de carbono. São construídas 111 unidades.

A Racing Replica Sonnder ou os modelos de coleção baseados na Panigale V4S estão disponíveis a partir de 63.000 euros, enquanto a Bulega V2 Replica é consideravelmente mais barata, a 43.000 euros. Só para completar, para que ninguém possa dizer que não cumprimos o nosso dever de informar: Uma Panigale V4S custa 32.790 euros sem acessórios adicionais, a Panigale V2 está disponível a partir de 20.690 euros.