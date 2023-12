Aprilia Shiver 457 : Aprilia va-t-elle baisser ses prix ?

Nous sommes en 2020 : Aprilia vient de construire un moteur bicylindre en ligne sur la base d'un moteur V4 réduit de moitié et de le lancer sur le marché sous la forme de la RS660. Les chiffres de vente peuvent être considérés comme un succès absolu pour Aprilia et nombreux sont ceux qui attestent que les Italiens du Nord ont redynamisé le segment des sportives de classe moyenne.

Sa sœur naked, l'Aprilia Tuono 660, n'a toutefois guère pu renouer avec ce succès. Il n'est donc pas surprenant qu'une future moto naked suive d'abord une autre recette : Les premiers aperçus d'un prototype laissent entrevoir un modèle au positionnement indépendant, dont le prix devrait être sensiblement inférieur à celui de sa sœur sportive, la RS457, même si les deux modèles sont basés sur la même plateforme technique.

Le bicylindre en ligne est basé sur le moteur des modèles 660 et a une cylindrée de 457 cm3. Pour cela, l'alésage a été drastiquement réduit de 81 à 69 mm et la course a été raccourcie de 63,9 à 61,1 mm. Les autres caractéristiques techniques, comme le décalage des tourillons de 270° ou la distribution à double arbre à cames en tête, ont été conservées. Sur le prototype de la 457 non carénée photographié, le bicylindre en ligne de la RS457 et le système d'échappement étaient montés sans modification extérieure.

Les dimensions des roues (le prototype porte des jantes identiques et les mêmes pneus TVS) et les freins Bybre à l'avant et à l'arrière sont également repris de la RS457. Les dimensions de base semblent également comparables. Il s'agit donc ici aussi d'une moto adulte.

Mais les points communs s'arrêtent là. En effet, le cadre en fonte d'aluminium cède ici la place à un cadre classique en tubes d'acier, manifestement de conception entièrement nouvelle. Le bras oscillant à caisson en acier a une forme similaire à celui de la RS457, mais il est plus simple et l'on remarque l'amortisseur extérieur sur le côté droit.

À l'avant, une fourche Öhlins de haute qualité semble toutefois être montée. Il n'est pas encore clair s'il s'agit d'un équipement standard ou si nous avons déjà devant les yeux une spécification de plus grande valeur. Il est également difficile de savoir dans quelle direction le design sera affiné.

On peut toutefois s'attendre à une ligne beaucoup plus moderne que celle du prototype, comme le veut la tradition Aprilia. Celui-ci se trouve encore à un stade de développement très précoce et plusieurs caractéristiques optiques sont encore provisoires. Par exemple, les unités d'éclairage à l'avant et à l'arrière sont encore empruntées à l'étagère de pièces de rechange de la sœur du groupe, Moto Guzzi, et le réservoir ne devrait pas non plus porter le design final, tout comme le cache devant la culasse que l'on voit sur certaines photos.

Mais la position du conducteur devrait déjà être très proche de celle de la série. Celle-ci indique plutôt une position assise plutôt décontractée qu'une position sportive, selon les standards d'Aprilia. Cela permet de conclure que le modèle présenté ici pourrait être positionné de manière encore plus adaptée à la vie quotidienne que ses deux grandes sœurs Tuono de 660 et 1100 cm3, tout aussi dépourvues de carénage. Cela devrait également exclure Tuono comme nom, car ce nom a été réservé ces derniers temps exclusivement aux dérivés naked directs des sportives.

De plus, une véritable Tuono 457 avec un cadre en fonte d'aluminium plus léger et plus cher sur la base de la RS457 n'est pas du tout exclue. Dans l'histoire récente des modèles, "Shiver" apparaît comme une désignation possible du modèle, dont la dernière génération Shiver 900 avec moteur V2 a expiré en 2020 et qui disposait également d'un amortisseur extérieur à l'arrière. Le modèle présenté ici n'atteindra toutefois pas la puissance de 95 ch de l'époque : Le moteur de la RS457 développe exactement 48 ch, ce qui est conforme à la norme A2, et c'est certainement dans cette fourchette que se situera la naked bike présentée, peut-être même juste en dessous.

Le poids de 175 kg de la RS prête à rouler devrait être légèrement dépassé par la Shiver 457, si elle s'appelle ainsi, car le cadre tubulaire en acier devrait peser lourd, au sens propre du terme. Il est en revanche moins cher à produire, ce qui devrait avoir une influence positive sur le prix d'entrée de gamme.

Les chiffres exacts ne sont pour l'instant que des spéculations, mais Aprilia pourrait demander 2500 à 3000 euros de moins que la Tuono 660 (actuellement encore 9849 euros en Allemagne) pour la Shiver 457. Cela donnerait environ 7500 euros lorsque la moto sera commercialisée, probablement au printemps 2025. Aprilia disposerait ainsi d'une moto sportive modérée, au design habituel et astucieux, à un prix compétitif pour les débutants titulaires d'un permis A2.