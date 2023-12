Aprilia Shiver 457: Aprilia sta diventando più economica?

È il 2020: Aprilia ha appena progettato un motore a due cilindri in linea basato su un motore V4 dimezzato e lo ha lanciato sul mercato sotto forma di RS660. I dati di vendita possono essere considerati un successo assoluto per gli standard di Aprilia e non sono pochi quelli che attestano che l'azienda italiana ha rivitalizzato il segmento delle moto sportive di media cilindrata.

Tuttavia, la sua sorella nuda, l'Aprilia Tuono 660, non è stata in grado di sfruttare questo successo. Non sorprende quindi che la futura naked segua inizialmente una ricetta diversa: I primi avvistamenti di un prototipo indicano un modello dal posizionamento indipendente che probabilmente avrà un prezzo nettamente inferiore alla sorella sportiva, la RS457, anche se entrambi i modelli sono basati sulla stessa piattaforma tecnica.

Il motore a due cilindri in linea è basato su quello dei modelli 660 e ha una cilindrata di 457 cc. L'alesaggio è stato drasticamente ridotto da 81 a 69 mm e la corsa accorciata da 63,9 a 61,1 mm. Le altre caratteristiche tecniche, come lo sfalsamento del perno di manovella di 270° o la fasatura delle valvole con doppio albero a camme in testa, sono state mantenute. Nel prototipo fotografato della 457 non rivestita, il gemello in linea della RS457, compreso il sistema di scarico, è stato installato esternamente senza modifiche.

Anche le dimensioni delle ruote (il prototipo ha cerchi identici e gli stessi pneumatici TVS) e i freni Bybre anteriori e posteriori sono ripresi dalla RS457. Anche le dimensioni di base sembrano essere paragonabili. Quindi anche questa è una moto a tutti gli effetti.

Ma le somiglianze finiscono qui. Perché il telaio in alluminio fuso lascia il posto a un classico telaio tubolare in acciaio, apparentemente sviluppato ex novo. Anche il forcellone scatolato in acciaio ha una forma simile a quella della RS457, ma è più semplice nel design, e il puntone della sospensione, ora esterno, cattura l'attenzione dal lato destro.

Tuttavia, all'anteriore sembra essere montata una forcella Öhlins di alta qualità. Non è ancora chiaro se questa sarà la dotazione di serie o se abbiamo già davanti all'obiettivo una specifica superiore. Inoltre, non è affatto certo in quale direzione il design verrà ulteriormente perfezionato.

Tuttavia, come è tipico di Aprilia, possiamo aspettarci una linea molto più moderna di quella mostrata dal prototipo. Il progetto è ancora in una fase iniziale di sviluppo e quindi diverse caratteristiche visive sono ancora provvisorie. Ad esempio, i gruppi ottici anteriori e posteriori sono ancora presi in prestito dallo scaffale dei ricambi della consociata Moto Guzzi e il serbatoio è improbabile che abbia il design definitivo, così come la copertura davanti alla testa del cilindro mostrata in alcune immagini.

Tuttavia, è probabile che la posizione di seduta del pilota sia molto vicina alla produzione di serie. Per gli standard Aprilia, questo indica una posizione di guida rilassata piuttosto che sportiva. Ciò porta alla conclusione che il modello qui mostrato potrebbe essere posizionato in modo ancora più adatto all'uso quotidiano rispetto alle due grandi sorelle Tuono da 660 e 1100 cc, ugualmente non mascherate. Anche il nome Tuono è da escludere, in quanto negli ultimi tempi è stato riservato esclusivamente alle dirette propaggini naked delle moto sportive.

Inoltre, non è affatto da escludere una vera Tuono 457 con il telaio in alluminio fuso, più leggero e costoso, basato sulla RS457. Dalla storia più recente del modello, "Shiver" appare come una possibile denominazione del modello, la cui ultima generazione, la Shiver 900 con motore V2, è stata dismessa nel 2020 e aveva anche un puntone esterno per la sospensione posteriore. Tuttavia, il modello qui mostrato non si avvicina nemmeno lontanamente alla sua potenza di 95 CV dell'epoca: Il motore del donatore RS457 ha una potenza di 48 CV, esattamente conforme alla normativa A2, e la moto nuda qui mostrata sarà sicuramente in questa fascia, forse anche appena al di sotto.

Il peso della RS di 175 kg pronta per la guida sarà probabilmente leggermente superato dalla Shiver 457, se si chiamerà così, poiché il telaio tubolare in acciaio sarà probabilmente un fattore di peso reale. Tuttavia, è più economico da produrre, il che dovrebbe avere un effetto positivo sul prezzo di base.

Anche se le cifre più precise non sono altro che speculazioni in questa fase, Aprilia potrebbe far pagare la Shiver 457 da 2500 a 3000 euro in meno rispetto alla Tuono 660 (attualmente ancora 9849 euro in Germania). Si tratterebbe di circa 7500 euro quando la moto dovrebbe essere lanciata sul mercato nella primavera del 2025. In questo modo Aprilia avrebbe una moto moderatamente sportiva e dal design intelligente a un prezzo competitivo per i principianti con patente A2.