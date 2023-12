Aprilia Shiver 457: A Aprilia está a ficar mais barata?

Até agora, as motos da Aprilia não eram baratas, mas justificavam o preço com um design de alta qualidade. Agora, apanhámos um protótipo que marca um afastamento desta estratégia.

O ano é 2020: a Aprilia acaba de conceber um motor de dois cilindros em linha baseado num motor V4 reduzido a metade e lança-o no mercado sob a forma da RS660. Os números de vendas podem ser considerados um sucesso absoluto para os padrões da Aprilia e muitas pessoas atestam que os italianos do norte revitalizaram o segmento das motos desportivas de gama média.

No entanto, o seu modelo irmão naked, a Aprilia Tuono 660, dificilmente foi capaz de aproveitar este sucesso. Por isso, não é de surpreender que uma futura naked siga uma receita diferente: As primeiras imagens de um protótipo indicam um modelo posicionado de forma independente, que deverá ter um preço significativamente inferior ao da sua irmã desportiva, a RS457, apesar de ambos os modelos serem baseados na mesma plataforma técnica.

O motor de dois cilindros em linha é baseado no motor dos modelos 660 e tem uma cilindrada de 457 cc. O diâmetro foi drasticamente reduzido de 81 para 69 mm e o curso encurtado de 63,9 para 61,1 mm. As outras características técnicas, como o desvio de 270° da cambota ou o comando de válvulas com dupla árvore de cames à cabeça, foram mantidas. No protótipo fotografado da 457 sem revestimento, o gémeo em linha da RS457, incluindo o sistema de escape, foi instalado exteriormente sem alterações.

As dimensões das jantes (o protótipo tem jantes idênticas e os mesmos pneus TVS) e os travões Bybre dianteiros e traseiros são também retirados do RS457. As dimensões básicas também parecem ser comparáveis. Portanto, esta é também uma mota adulta.

Mas é aí que as semelhanças terminam. Porque o quadro em alumínio fundido dá lugar a um quadro tubular clássico em aço, aparentemente desenvolvido de forma totalmente nova. O braço oscilante em aço tipo caixa também tem uma forma semelhante à da RS457, mas com um design mais simples, e o amortecedor de suspensão, agora externo, chama a atenção do lado direito.

No entanto, uma forquilha de suspensão Öhlins de alta qualidade parece estar instalada na frente. Ainda não está claro se este será o equipamento padrão ou se já temos uma especificação mais alta na frente da lente. Também não é de forma alguma certo em que direção o design será mais refinado.

No entanto, como é típico da Aprilia, podemos esperar uma linha muito mais moderna do que o protótipo mostra. Esta é ainda uma fase muito inicial de desenvolvimento, pelo que várias características visuais são ainda provisórias. Por exemplo, os faróis dianteiros e traseiros ainda são emprestados da prateleira de peças sobressalentes da sua congénere Moto Guzzi e é pouco provável que o depósito tenha o design final, tal como a cobertura à frente da cabeça do cilindro mostrada em algumas das imagens.

No entanto, é provável que a posição do assento do condutor esteja muito próxima da produção em série. Pelos padrões da Aprilia, isto indica uma posição de condução mais relaxada do que desportiva. Isto leva à conclusão de que o modelo aqui apresentado pode ser posicionado de forma ainda mais adequada para o uso quotidiano do que as duas grandes e igualmente indisfarçáveis irmãs Tuono com 660 e 1100 cc. O nome Tuono também deve ser excluído, uma vez que este nome foi recentemente reservado exclusivamente para as motos naked directas das motos desportivas.

Além disso, uma Tuono 457 genuína com o quadro de alumínio fundido mais leve e mais caro baseado na RS457 não está de forma alguma excluída. A partir da história mais recente do modelo, "Shiver" aparece como uma possível designação de modelo, cuja última geração, a Shiver 900 com motor V2, foi descontinuada em 2020 e também tinha um suporte de suspensão traseira externa. No entanto, o modelo aqui apresentado não chegará sequer perto de igualar a sua potência de 95 cv na altura: O doador do motor RS457 vem exatamente em conformidade com A2 48 cv e a moto nua mostrada aqui certamente também estará nesta faixa, possivelmente até mesmo logo abaixo.

O peso da RS de 175 kg pronta a conduzir será provavelmente ligeiramente ultrapassado pela Shiver 457, caso venha a ser chamada assim, uma vez que o quadro tubular em aço será provavelmente um fator de peso real. No entanto, a sua produção é mais barata, o que deverá ter um efeito positivo no preço de entrada.

Embora números mais precisos não sejam mais do que especulação nesta fase, a Aprilia poderia cobrar entre 2500 e 3000 euros a menos do que a Tuono 660 (atualmente ainda 9849 euros na Alemanha) pela Shiver 457. Isso seria cerca de 7500 euros quando se espera que a moto seja lançada no mercado na primavera de 2025. Isto daria à Aprilia uma moto moderadamente desportiva, com um design inteligente e a um preço competitivo para principiantes com carta de condução A2.