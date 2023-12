Triumph annuncia la moto sportiva Daytona 660

I lettori di SPEEDWEEK sanno da tempo che Triumph sta sviluppando una moto sportiva basata sulla piattaforma di media cilindrata da 660 cc. La base tecnica è la Trident 660, il cui motore a tre cilindri in linea da 81 CV a 10.250 giri/min farà sussultare ben pochi piloti di pista. Questo segmento di clientela non è affatto al centro dell'attenzione di Triumph.

Triumph ci regala un'unica foto, scattata nel buio della notte. Non mostra molto, ma riconosciamo il pilota in una posizione di guida moderatamente sportiva, il che conferma i nostri sospetti. Probabilmente Triumph ci darà una moto di fascia media con un design sportivo adatto all'uso quotidiano, come hanno fatto Yamaha con la R7, Kawasaki con la Ninja 650 e Honda con la CBR650R.

Tutte e tre le moto giapponesi di questo segmento sono alimentate da motori a due cilindri in linea, così come la più sportiva Aprilia RS660. Con il suo motore a tre cilindri, la Triumph ha un punto di forza unico, almeno per il momento.

Per il momento, perché i produttori cinesi CF Moto e Zontes hanno già mostrato prototipi di moto stradali sportive con motori a tre cilindri in linea, ma non sono ancora a buon punto come Triumph. Triumph presenterà il nuovo modello il 9 gennaio 2024 alle 12.00. A quel punto sapremo anche se si chiamerà Daytona 600, come abbiamo ipotizzato.