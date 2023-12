Triumph anuncia a moto desportiva Daytona 660

Os leitores da SPEEDWEEK já sabem há algum tempo que a Triumph está a desenvolver uma moto desportiva baseada na plataforma de 660 cc de gama média. A base técnica para isso é a Trident 660, cujo motor de três cilindros em linha com 81 cv às 10.250 rpm fará com que muito poucos pilotos de pista fiquem ofegantes. Este segmento de clientes não é, de todo, o foco da Triumph.

A Triumph oferece-nos uma única fotografia, tirada na escuridão da noite. Não mostra muito, mas reconhecemos o piloto numa posição de condução moderadamente desportiva, o que confirma as nossas suspeitas. A Triumph vai provavelmente oferecer-nos uma moto de gama média com um design desportivo adequado à utilização diária, tal como a Yamaha fez com a R7, a Kawasaki com a Ninja 650 e a Honda com a CBR650R.

As três motos japonesas deste segmento são equipadas com motores de dois cilindros em linha, tal como a Aprilia RS660, mais desportiva. Com o seu motor de três cilindros, a Triumph tem um ponto de venda único, pelo menos por enquanto.

Para já, porque os fabricantes chineses CF Moto e Zontes já mostraram protótipos de motos de estrada desportivas com motores de três cilindros em linha, mas ainda não estão tão avançados como a Triumph. A Triumph apresentará o novo modelo a 9 de janeiro de 2024, às 12 horas. Nessa altura, saberemos também se se chamará Daytona 600, como especulámos.