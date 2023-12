Honda CBR600RR : Je suis de retour !

Extérieurement, c'est surtout le silencieux monté sous la selle du passager qui rappelle que la Honda CBR600RR est une moto supersport, lancée en 2003. Cette ligne d'échappement a été conservée jusqu'en 2017, date à laquelle les CBR600RR de la dernière génération provisoirement proposée en Europe ont été vendues.

Mais le développement s'est poursuivi, et au Japon, ce modèle est réapparu à partir de 2021 sous une forme modernisée et a rapidement remporté le championnat national Supersport en 2021 et en `22. Aujourd'hui, Honda a donc décidé de proposer à nouveau la CBR600RR en Europe.

Il ne s'agit pas d'un modèle 2016 amélioré, mais d'une moto sportive de pointe, homologuée selon la norme actuelle Euro5+. Le moteur de base est toutefois resté le même. Un cylindre en ligne qui a fait ses preuves dans le championnat du monde Moto2. De 2010 à 2018, ce propulseur a servi de moteur d'unité Moto2.

Pour le modèle 2024, Honda annonce 121 ch à 14.250 tr/min et 63 Nm à 11.500 tr/min. L'électronique d'assistance avec capteurs six axes est une nouveauté. Il existe trois modes de conduite qui adaptent la puissance, le frein moteur, le contrôle du wheelie et le contrôle de la traction, deux autres peuvent être programmés individuellement. L'ABS en virage comprend également un contrôle du soulèvement de la roue arrière. Le quickshifter et l'embrayage anti-hopping sont de série.

La suspension se compose d'un châssis en aluminium, d'un bras oscillant en aluminium avec levier de renvoi et d'une fourche USD, ainsi que d'un amortisseur de direction à commande électronique. Des pinces radiales à quatre pistons et un double disque de 310 ralentissent la roue avant. Un poids à vide de 193 kg est garanti.

Avec un écran TFT en couleur et des winglets sur le carénage, la CBR600RR est entrée dans l'ère moderne. La Honda CBR600RR est disponible dans les couleurs HRC et en noir, le prix dans les trois pays germanophones n'est pas encore fixé. En Italie, elle est à 11 990 euros, une véritable aubaine.