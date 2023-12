Honda CBR600RR: sono tornato!

È tornata per la prossima stagione: Honda sta riportando la moto supersportiva CBR600RR nella gamma di modelli dopo che è stata eliminata dopo il 2016 con l'introduzione dell'Euro4 nei mercati europei.

Esternamente, il silenziatore posteriore montato sotto la sella del passeggero ricorda in particolare che la Honda CBR600RR è una moto supersportiva lanciata nel 2003. Questo sistema di scarico è stato mantenuto fino alla vendita della CBR600RR dell'ultima generazione offerta in Europa per il momento nel 2017.

Tuttavia, lo sviluppo è proseguito e in Giappone questo modello è stato nuovamente disponibile nel 2021 in una forma modernizzata e ha prontamente vinto il campionato nazionale Supersport nel 2021 e nel '22. Ora Honda ha deciso di offrire nuovamente la CBR600RR in Europa.

Non si tratta di un modello 2016 potenziato, ma di una moto sportiva all'avanguardia, omologata secondo l'attuale normativa Euro5+. Tuttavia, il motore di base è rimasto lo stesso. Un cilindro in linea che ha dato prova di sé nel Campionato del Mondo Moto2. Dal 2010 al 2018, questo motore è stato il motore standard della Moto2.

Per il modello 2024, Honda specifica 121 CV a 14.250 giri/min e 63 Nm a 11.500 giri/min. L'elettronica di assistenza con sensori a sei assi è nuova. Ci sono tre modalità di guida che regolano la potenza, il freno motore, il controllo dell'impennata e il controllo della trazione, e altre due possono essere programmate individualmente. L'ABS in curva comprende anche il controllo del sollevamento della ruota posteriore. Il cambio rapido e la frizione antisaltellamento sono di serie.

La ciclistica è composta da telaio in alluminio, forcellone in alluminio con leveraggio e forcella USD, oltre a un ammortizzatore di sterzo a controllo elettronico. Pinze radiali a quattro pistoncini e un doppio disco da 310 frenano la ruota anteriore. È garantito un peso a vuoto di 193 kg.

Con un display TFT a colori e le alette sulla carenatura, la CBR600RR è arrivata nell'era moderna. La Honda CBR600RR è disponibile nei colori HRC e in nero; il prezzo nei tre paesi di lingua tedesca non è ancora stato fissato. In Italia è un vero affare a 11.990 euro.