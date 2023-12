Honda CBR600RR: Estou de volta!

Está de volta para a próxima época: a Honda está a trazer a moto superdesportiva CBR600RR de volta à gama de modelos, depois de ter sido eliminada após 2016 com a introdução do Euro4 nos mercados europeus.

Externamente, o silenciador traseiro montado sob o banco do passageiro, em particular, é um lembrete de que a Honda CBR600RR é uma moto superdesportiva que foi lançada em 2003. Este sistema de escape foi mantido até que a CBR600RR da última geração oferecida na Europa por enquanto foi vendida em 2017.

No entanto, o desenvolvimento continuou e, no Japão, este modelo esteve novamente disponível em 2021 numa forma modernizada e ganhou prontamente o Campeonato Nacional de Supersport em 2021 e 22. Agora a Honda decidiu voltar a oferecer a CBR600RR na Europa.

Não se trata de um modelo de 2016 reforçado, mas de uma moto desportiva de última geração, homologada de acordo com a atual norma Euro5+. No entanto, o motor básico manteve-se o mesmo. Um cilindro em linha que já deu provas no Campeonato do Mundo de Moto2. De 2010 a 2018, este motor serviu como o motor padrão da Moto2.

Para o modelo 2024, a Honda especifica 121 cv a 14.250 rpm e 63 Nm a 11.500 rpm. A eletrónica de assistência com sensores de seis eixos é nova. Existem três modos de condução que ajustam a potência, a travagem do motor, o controlo de rodas e o controlo de tração, e outros dois podem ser programados individualmente. O ABS em curva também inclui controlo de levantamento da roda traseira. A alavanca de velocidades rápida e a embraiagem anti-salto são de série.

O chassis é composto por um chassis em alumínio, braço oscilante em alumínio com articulação e forquilha USD, bem como um amortecedor de direção controlado eletronicamente. As pinças radiais de quatro pistões e um disco duplo 310 travam a roda dianteira. É garantido um peso em ordem de marcha de 193 kg.

Com um ecrã TFT a cores e asas na carenagem, a CBR600RR chegou à era moderna. A Honda CBR600RR está disponível nas cores HRC e preto, o preço nos três países de língua alemã ainda não foi definido. Em Itália é uma verdadeira pechincha a 11.990 euros.