Curieux : SWM ramène la Harley Sportster

La marque italienne SWM, qui appartient depuis 2014 au groupe chinois Shineray, poursuit aujourd'hui la longue histoire de ses modèles. Soudain, le programme de modèles comprend une moto customisée qui ressemble à une Harley-Davidson Sportster 1200. La SWM Stormbreaker V1200 est disponible en Italie pour 9990 euros.

SWM, qui s'était jusqu'à présent spécialisé dans les motos tout-terrain et les roadsters légers à moteur monocylindre, fait ainsi doublement de l'ombre au géant américain. Harley a justifié l'arrêt de la série de modèles par l'impossibilité de respecter la norme Euro5 avec un V2 aussi volumineux et refroidi par air. SWM y est manifestement parvenu et propose le Sporster, euh, Stormbreaker à moins de 10.000 euros. Harley demandait 11.445 euros pour la version de base Sportster XL 1200 Iron.

La Stormbreaker n'est pas construite par SWM à Biandronno, dans le nord de l'Italie, mais au siège de SWM à Chongqing, dans le centre de la Chine. Les caractéristiques techniques correspondent pratiquement à la dernière version du Sportster de Harley-Davidson, le respect de l'Euro5 a coûté 2 CV de puissance de pointe selon la fiche technique.

Il est bien connu que Harley-Davidson a une armée d'avocats prêts à intervenir contre quiconque pourrait avoir copié quelque chose de la société. Il semble qu'ils laissent SWM tranquille, en tout cas SWM présente officiellement le Stormbreaker V1200 sur sa page d'accueil . On ne sait rien d'une importation de la SWM Stormbreaker V1200 en Allemagne.