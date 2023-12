Curiosità: SWM riporta in auge l'Harley Sportster

Quando l'ultimo Sportster raffreddato ad aria uscirà dalla linea di produzione Harley-Davidson alla fine del 2022, si concluderà una storia di modelli lunga 65 anni. In precedenza, Harley aveva già interrotto questa serie di modelli in Europa nel 2021.

Ora il marchio italiano SWM, di proprietà del gruppo cinese Shineray dal 2014, continua la lunga storia del modello. Improvvisamente nella gamma di modelli c'è una moto custom che assomiglia a una Harley-Davidson Sportster 1200. La SWM Stormbreaker V1200 è disponibile in Italia a 9990 euro.

Ciò significa che SWM, che in precedenza era specializzata in fuoristrada e roadster leggeri con motori monocilindrici, sta ora dando un doppio colpo al gigante statunitense. Harley ha giustificato l'interruzione della serie di modelli con l'impossibilità di rispettare la normativa Euro5 con un V2 raffreddato ad aria di così grande cilindrata. SWM ci è ovviamente riuscita e offre la Sporster, ehm, Stormbreaker a meno di 10.000 euro. Harley ha recentemente chiesto 11.445 euro per la versione base Sportster XL 1200 Iron.

La Stormbreaker non viene costruita presso la SWM di Biandronno, nel nord Italia, ma presso la sede della SWM di Chongqing, nella Cina centrale. I dati tecnici corrispondono praticamente all'ultima versione Sportster di Harley-Davidson, l'adempimento del costo Euro5 2 CV di potenza massima secondo la scheda tecnica.

Harley-Davidson è nota per avere un esercito di avvocati pronti a perseguire chiunque abbia copiato qualcosa dall'azienda. Sembra che lascino SWM indisturbata, almeno SWM elenca ufficialmente la Stormbreaker V1200 sulla sua home page . Non si sa nulla di un'importazione della SWM Stormbreaker V1200 in Germania.