Curiosidade: A SWM traz de volta a Harley Sportster

Quando a última Sportster arrefecida a ar saiu da linha de produção da Harley-Davidson no final de 2022, chegou ao fim uma história de 65 anos de modelos. Anteriormente, a Harley já tinha descontinuado esta série de modelos na Europa em 2021

por Rolf Lüthi - Automatic translation from German

Agora, a marca italiana SWM, propriedade do grupo chinês Shineray desde 2014, está a dar continuidade à longa história do modelo. De repente, há uma moto personalizada na gama de modelos que se assemelha a uma Harley-Davidson Sportster 1200. A SWM Stormbreaker V1200 está disponível em Itália por 9990 euros.

Isto significa que a SWM, que anteriormente se especializava em máquinas todo-o-terreno e em roadsters leves com motores monocilíndricos, está agora a dar ao gigante americano um duplo golpe. A Harley justificou a descontinuação da série de modelos com a impossibilidade de cumprir o Euro5 com um V2 de grande volume e refrigerado a ar. A SWM obviamente conseguiu isso e oferece o Sporster, er, Stormbreaker por menos de 10.000 euros. A Harley cobrou recentemente 11.445 euros pela versão básica Sportster XL 1200 Iron.

O Stormbreaker não é construído na SWM em Biandronno, no norte da Itália, mas na sede da SWM em Chongqing, no centro da China. Os dados técnicos correspondem praticamente à última versão Sportster da Harley-Davidson, o cumprimento da norma Euro5 custou 2 cv de potência máxima, de acordo com a ficha técnica.

É sabido que a Harley-Davidson tem um exército de advogados de prontidão, que são enviados para qualquer pessoa que possa ter copiado algo da empresa. Parece que a SWM não é molestada, pelo menos a SWM lista oficialmente a Stormbreaker V1200 na sua página inicial . Não se sabe nada sobre uma importação da SWM Stormbreaker V1200 para a Alemanha.