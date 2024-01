Yamaha Motor Europe : nouveau président et CEO

Le 1. 1. 2024, Eric de Seynes quittera son poste de président et de CEO de Yamaha Motor Europe et deviendra président du conseil de surveillance. Son poste sera repris par le vice-président Olivier Prévost.

Le Français Eric de Seynes (63 ans) était directeur opérationnel et COO depuis 2014 et président et CEO de Yamaha Motor Europe depuis 2018. Il a commencé sa carrière professionnelle chez Yamaha en 1990 en tant que directeur du département marketing de l'importateur français de Yamaha, Sonauto. Au cours des dix années passées sous la direction de M. de Seynes, Yamaha Motor Europe a doublé son chiffre d'affaires net total. La part des activités européennes dans le résultat global de l'entreprise Yamaha est passée en moyenne de 9 % à 13 % pendant cette période.

Son successeur, Olivier Prévost, est également français et a commencé sa carrière professionnelle en 1994 en tant que chef de projet chez MBK, une filiale de Yamaha depuis 1986. Après avoir occupé pendant une trentaine d'années différents postes au sein du groupe Yamaha Motor - MBK Industrie, Yamaha Motor R&D Europe, siège de Yamaha Motor au Japon, ancienne filiale de Yamaha Motori Minarelli, Yamaha Motor Europe - Prévost (55 ans) s'est vu confier la mission de nouveau président et CEO de Yamaha Motor Europe en raison de sa connaissance approfondie des différents aspects des activités de Yamaha Motor.

Bien qu'il ne soit certainement pas sous-employé, de Seynes a encore trouvé le temps d'écrire un livre. Dans "Legends", de Seynes partage plus que ses souvenirs sur 300 pages. Il décrit de près le monde de la moto à travers 40 portraits de champions et d'acteurs importants.

De Seynes accompagne le monde du motocyclisme en tant qu'initié depuis près de 50 ans. Il a été au cœur de l'action en tant que mécanicien, pilote, journaliste, producteur, manager d'une équipe de championnat du monde, directeur du sponsoring en Formule 1 et en Grand Prix moto, ainsi qu'organisateur et promoteur d'événements de course.

Des souvenirs personnels, des anecdotes et des photos inédites documentent avec quelle passion, quel génie et quel talent les héros du sport automobile ont écrit et continuent d'écrire son incroyable histoire. "Ce livre nous plonge au cœur de la passion, de l'action de la course et du monde de la moto que nous aimons tant", explique Jorge Viegas, président de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM).

"Legends" est disponible en anglais et en français et peut être commandé auprès de Yamaha Motor au prix de 63.95 euros ou acheté chez les concessionnaires Yamaha dans toute l'Europe. Les bénéfices de la vente de "Legends" seront reversés à la Fondation pour l'histoire du sport motocycliste, qui entretient l'héritage de la compétition moto.