Yamaha Motor Europe: nuovo presidente e amministratore delegato

Il francese Eric de Seynes (63) è Direttore Operativo e COO dal 2014 e Presidente e CEO di Yamaha Motor Europe dal 2018. Ha iniziato la sua carriera professionale in Yamaha nel 1990 come responsabile del reparto marketing dell'importatore francese di Yamaha Sonauto. Nei dieci anni sotto la guida di de Seynes, Yamaha Motor Europe ha raddoppiato il fatturato netto totale. Durante questo periodo, la quota delle attività europee nei risultati aziendali globali di Yamaha è aumentata in media dal 9% al 13%.

Anche il suo successore Olivier Prévost è francese e ha iniziato la sua carriera nel 1994 come project manager presso MBK, una filiale Yamaha dal 1986. Dopo circa 30 anni trascorsi in varie posizioni all'interno del Gruppo Yamaha Motor - MBK Industry, Yamaha Motor R&D Europe, Yamaha Motor Headquarters in Giappone, ex filiale Yamaha Motori Minarelli, Yamaha Motor Europe - a Prévost (55 anni) è stato affidato il compito di diventare il nuovo Presidente e CEO di Yamaha Motor Europe grazie alla sua vasta conoscenza dei vari aspetti del business di Yamaha Motor.

Anche se non è certo sottoccupato, de Seynes ha trovato il tempo di scrivere un libro. In "Legends", de Seynes condivide più dei suoi ricordi in 300 pagine. In 40 ritratti di campioni e personaggi chiave, descrive da vicino il mondo delle corse motociclistiche.

De Seynes ha seguito il mondo delle corse motociclistiche da insider per quasi 50 anni. È stato protagonista come meccanico, pilota, giornalista, produttore, manager di una squadra del campionato del mondo, direttore delle sponsorizzazioni in Formula 1 e nei Gran Premi di motociclismo, nonché organizzatore e promotore di eventi sportivi.

Ricordi personali, aneddoti e foto inedite documentano la passione, il genio e il talento con cui gli eroi del motorsport hanno scritto e continuano a scrivere la loro incredibile storia. "Questo libro ci porta nel cuore della passione, delle corse e del mondo del motociclismo che amiamo così tanto", spiega Jorge Viegas, Presidente della Federazione Motociclistica Mondiale FIM.

"Legends" è disponibile in inglese e francese e può essere ordinato presso Yamaha Motor al prezzo di 63,95 euro o acquistato presso i concessionari Yamaha in tutta Europa. Il ricavato della vendita di "Legends" sarà devoluto alla Motorcycling History Foundation, che conserva l'eredità delle corse motociclistiche.