Yamaha Motor Europe: Novo Presidente e CEO

O francês Eric de Seynes (63) é Diretor Operacional e COO desde 2014 e Presidente e CEO da Yamaha Motor Europe desde 2018. Iniciou a sua carreira profissional na Yamaha em 1990 como chefe do departamento de marketing do importador francês da Yamaha, a Sonauto. Durante os dez anos sob a liderança de de Seynes, a Yamaha Motor Europe duplicou as suas vendas líquidas totais. Durante este tempo, a quota do negócio europeu nos resultados corporativos globais da Yamaha aumentou em média de 9% para 13%.

O seu sucessor, Olivier Prévost, também é francês e começou a sua carreira em 1994 como gestor de projectos na MBK, uma subsidiária da Yamaha desde 1986. Depois de cerca de 30 anos em várias posições dentro do Grupo Yamaha Motor - MBK Industry, Yamaha Motor R&D Europe, Yamaha Motor Headquarters no Japão, antiga subsidiária da Yamaha Motori Minarelli, Yamaha Motor Europe - Prévost (55) foi incumbido da tarefa de se tornar o novo Presidente e CEO da Yamaha Motor Europe devido ao seu vasto conhecimento dos vários aspectos do negócio da Yamaha Motor.

Apesar de não estar subempregado, de Seynes ainda encontrou tempo para escrever um livro. Em "Legends", de Seynes partilha mais do que apenas as suas memórias ao longo de 300 páginas. Em 40 retratos de campeões e protagonistas, descreve de perto o mundo das corridas de motos.

De Seynes acompanha o mundo das corridas de motas como um iniciado há quase 50 anos. Foi mecânico, piloto, jornalista, produtor, diretor de uma equipa do campeonato do mundo, diretor de patrocínios na Fórmula 1 e no Grande Prémio de Motociclismo, bem como organizador e promotor de eventos de corridas.

Memórias pessoais, anedotas e fotografias inéditas documentam a paixão, o génio e o talento com que os heróis do desporto automóvel escreveram e continuam a escrever a sua incrível história. "Este livro leva-nos diretamente ao coração da paixão, da ação das corridas e do mundo do motociclismo que tanto amamos", explica Jorge Viegas, Presidente da Federação Mundial de Motociclismo FIM.

"Legends" está disponível em inglês e francês e pode ser encomendado à Yamaha Motor por 63,95 euros ou adquirido nos concessionários Yamaha em toda a Europa. As receitas da venda de "Legends" serão doadas à Motorcycling History Foundation, que preserva o legado das corridas de motos.